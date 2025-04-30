https://ria.ru/20250430/patrushev-2014259985.html
Патрушев заявил о напряженной военной обстановке в мире
Патрушев заявил о напряженной военной обстановке в мире - РИА Новости, 30.04.2025
Патрушев заявил о напряженной военной обстановке в мире
Нынешняя военно-политическая обстановка, характеризующаяся высокой напряженностью, требует принятия дополнительных мер по нейтрализации угроз национальной... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:01:00+03:00
2025-04-30T10:01:00+03:00
2025-04-30T10:44:00+03:00
нато
в мире
николай патрушев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Нынешняя военно-политическая обстановка, характеризующаяся высокой напряженностью, требует принятия дополнительных мер по нейтрализации угроз национальной безопасности России на море, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев."Военно-политическая обстановка характеризуется высокой напряженностью. Наблюдается последовательное усиление военной активности НАТО в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В условиях обострения политических и экономических противоречий в международных отношениях возросла роль фактора силы. Расширилась практика целенаправленных действий по морской блокаде нашей страны, включая попытки досмотра судов в международных водах и совершения диверсионно-террористических актов", - констатировал Патрушев, выступая на президиуме Морской коллегии.В связи с этим требуется принятие соответствующих мер, продолжил он."Сложившаяся ситуация требует принятия дополнительных мер по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере морской деятельности", - подчеркнул помощник президента России.Задачи по защите национальных интересов России в Мировом океане военными методами возложены на Военно-морской флот, отметил Патрушев."Сегодня идет активное оснащение флота современными образцами вооружения, военной и специальной техники", - добавил он.Одной из ключевых сфер морской деятельности, обеспечивающей транспортную связанность территории РФ, а также большую часть внешнеторгового грузооборота России, является морской транспорт, отметил Патрушев."Западными странами открыто декларируется намерение вытеснить российские компании из системы морских перевозок. В результате введённых санкций наша страна лишена доступа к международной системе страхования, лицензирования и регистрации судов. Установлен запрет на заходы и обслуживание российских судов в ряде портов недружественных государств", - сказал помощник главы государства.По его словам, санкции вредят инвестициям в судостроение."Санкционные ограничения обостряют проблему окупаемости инвестиций, вложенных в строительство новых крупнотоннажных судов на российских верфях", - добавил Патрушев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, в мире, николай патрушев
НАТО, В мире, Николай Патрушев
Патрушев заявил о напряженной военной обстановке в мире
Патрушев: политическая обстановка в мире напряженная, НАТО усиливает активность
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Нынешняя военно-политическая обстановка, характеризующаяся высокой напряженностью, требует принятия дополнительных мер по нейтрализации угроз национальной безопасности России на море, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Военно-политическая обстановка характеризуется высокой напряженностью. Наблюдается последовательное усиление военной активности НАТО
в Балтийском и Северном морях
, в Северной Атлантике
и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В условиях обострения политических и экономических противоречий в международных отношениях возросла роль фактора силы. Расширилась практика целенаправленных действий по морской блокаде нашей страны, включая попытки досмотра судов в международных водах и совершения диверсионно-террористических актов", - констатировал Патрушев
, выступая на президиуме Морской коллегии.
В связи с этим требуется принятие соответствующих мер, продолжил он.
"Сложившаяся ситуация требует принятия дополнительных мер по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере морской деятельности", - подчеркнул помощник президента России
.
Задачи по защите национальных интересов России в Мировом океане военными методами возложены на Военно-морской флот, отметил Патрушев.
"Сегодня идет активное оснащение флота современными образцами вооружения, военной и специальной техники", - добавил он.
Одной из ключевых сфер морской деятельности, обеспечивающей транспортную связанность территории РФ, а также большую часть внешнеторгового грузооборота России, является морской транспорт, отметил Патрушев.
"Западными странами открыто декларируется намерение вытеснить российские компании из системы морских перевозок. В результате введённых санкций наша страна лишена доступа к международной системе страхования, лицензирования и регистрации судов. Установлен запрет на заходы и обслуживание российских судов в ряде портов недружественных государств", - сказал помощник главы государства.
По его словам, санкции вредят инвестициям в судостроение.
"Санкционные ограничения обостряют проблему окупаемости инвестиций, вложенных в строительство новых крупнотоннажных судов на российских верфях", - добавил Патрушев.