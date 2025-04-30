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В Москве после смерти Паши Техника открыли наследственное дело - РИА Новости, 30.04.2025
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06:15 30.04.2025 (обновлено: 12:44 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/pasha-tekhnik-2014237897.html
В Москве после смерти Паши Техника открыли наследственное дело
В Москве после смерти Паши Техника открыли наследственное дело - РИА Новости, 30.04.2025
В Москве после смерти Паши Техника открыли наследственное дело
Наследственное дело открыто в Москве после смерти рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T06:15:00+03:00
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москва
пермь
пхукет (остров)
павел ивлев
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Наследственное дело открыто в Москве после смерти рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Открыто наследственное дело", - говорится в материалах. Дело было открыто нотариусом на юго-востоке Москвы. У музыканта остался несовершеннолетний сын.Как сообщила РИА Новости нотариус Перми Мария Боронина, сын является наследником первой очереди наравне с родителями умершего. При этом, согласно закону, бывшие супруги не являются наследниками."По закону бывшая жена не является наследницей, она может получить наследство только в том случае, если ее включили в завещание. Сын же является наследником первой очереди, в которую, помимо него, входят действующая супруга, другие дети и родители наследодателя", - сказала нотариус. Вместе с тем несовершеннолетний или нетрудоспособный ребенок входит в число обязательных наследников. "Даже если наследодатель оставил завещание, в котором передал все свое имущество кому-то другому, такой ребенок все равно получит свою обязательную долю наследства", - заключила нотариус. Паша Техник (1984-2025) - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации.
https://ria.ru/20250413/graffiti-2011018172.html
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москва
пермь
пхукет (остров)
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москва, пермь, пхукет (остров), павел ивлев
Москва, Пермь, Пхукет (остров), Павел Ивлев
В Москве после смерти Паши Техника открыли наследственное дело

На юго-востоке Москвы открыли наследственное дело после смерти Паши Техника

© Фото : @techniquepashaliveРэпер Паша Техник
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : @techniquepashalive
Рэпер Паша Техник. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Наследственное дело открыто в Москве после смерти рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Открыто наследственное дело", - говорится в материалах.
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Дело было открыто нотариусом на юго-востоке Москвы.
У музыканта остался несовершеннолетний сын.
Как сообщила РИА Новости нотариус Перми Мария Боронина, сын является наследником первой очереди наравне с родителями умершего. При этом, согласно закону, бывшие супруги не являются наследниками.
"По закону бывшая жена не является наследницей, она может получить наследство только в том случае, если ее включили в завещание. Сын же является наследником первой очереди, в которую, помимо него, входят действующая супруга, другие дети и родители наследодателя", - сказала нотариус.
Вместе с тем несовершеннолетний или нетрудоспособный ребенок входит в число обязательных наследников. "Даже если наследодатель оставил завещание, в котором передал все свое имущество кому-то другому, такой ребенок все равно получит свою обязательную долю наследства", - заключила нотариус.
Паша Техник (1984-2025) - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации.
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МоскваПермьПхукет (остров)Павел Ивлев
 
 
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