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Глава минобороны Индии посетит парад Победы в Москве - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:26 30.04.2025 (обновлено: 13:38 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/parad-2014336133.html
Глава минобороны Индии посетит парад Победы в Москве
Глава минобороны Индии посетит парад Победы в Москве - РИА Новости, 30.04.2025
Глава минобороны Индии посетит парад Победы в Москве
Глава минобороны Индии Раджнатх Сингх будет представлять страну на параде Победы в России, сообщили журналистам источники в правительстве страны. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:26:00+03:00
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индия
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нарендра моди
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Глава минобороны Индии Раджнатх Сингх будет представлять страну на параде Победы в России, сообщили журналистам источники в правительстве страны."Министр обороны Раджнатх Сингх представит Индию на параде Победы в России в следующем месяце", - сообщили источники.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, но Индия будет представлена.
https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014159077.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Индия, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Раджнатх Сингх, Нарендра Моди
Глава минобороны Индии посетит парад Победы в Москве

Глава минобороны Индии Сингх представит страну на параде Победы в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Глава минобороны Индии Раджнатх Сингх будет представлять страну на параде Победы в России, сообщили журналистам источники в правительстве страны.
"Министр обороны Раджнатх Сингх представит Индию на параде Победы в России в следующем месяце", - сообщили источники.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, но Индия будет представлена.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреИндияРоссияМоскваДмитрий ПесковРаджнатх СингхНарендра Моди
 
 
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