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Глава минобороны Индии посетит парад Победы в Москве
Глава минобороны Индии посетит парад Победы в Москве - РИА Новости, 30.04.2025
Глава минобороны Индии посетит парад Победы в Москве
Глава минобороны Индии Раджнатх Сингх будет представлять страну на параде Победы в России, сообщили журналистам источники в правительстве страны. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:26:00+03:00
2025-04-30T13:26:00+03:00
2025-04-30T13:38:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Глава минобороны Индии Раджнатх Сингх будет представлять страну на параде Победы в России, сообщили журналистам источники в правительстве страны."Министр обороны Раджнатх Сингх представит Индию на параде Победы в России в следующем месяце", - сообщили источники.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, но Индия будет представлена.
https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014159077.html
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Глава минобороны Индии посетит парад Победы в Москве
Глава минобороны Индии Сингх представит страну на параде Победы в Москве