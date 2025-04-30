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Памятник Паше Савельевой установили в Твери в преддверии 80-летия Победы - РИА Новости, 30.04.2025
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Тверская область
 
13:00 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/pamyatnik-2014325917.html
Памятник Паше Савельевой установили в Твери в преддверии 80-летия Победы
Памятник Паше Савельевой установили в Твери в преддверии 80-летия Победы - РИА Новости, 30.04.2025
Памятник Паше Савельевой установили в Твери в преддверии 80-летия Победы
Памятник герою Великой Отечественной войны Паше Савельевой открыли в Твери в преддверии 80-летия Победы, в церемонии принял участие губернатор региона Игорь... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:00:00+03:00
2025-04-30T13:00:00+03:00
тверская область
россия
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 30 апр - РИА Новости. Памятник герою Великой Отечественной войны Паше Савельевой открыли в Твери в преддверии 80-летия Победы, в церемонии принял участие губернатор региона Игорь Руденя, сообщает пресс-служба облправительства. "Подвиг Паши Савельевой говорит о том, что личное мужество и героизм одного человека может изменить ход истории. Созданный на народные средства памятник Паше Савельевой в городе Луцке, где она совершила свой подвиг, был уничтожен украинскими нацистами", – приводит пресс-служба слова Рудени. С предложением установить памятник Савельевой в Тверской области к губернатору обратились ученики школы №40, среди которых – командир юнармейского отряда имени Савельевой Ирина Слуцкая. Именно юнармейцы – Слуцкая и Игорь Белых – вместе с главой региона сняли полотнище с монумента, который установлен на площади Конституции, где начинается улица Паши Савельевой. Юнармейцы планируют далее следить за порядком на прилегающей к памятнику территории, проводить здесь патриотические акции, церемонии принятия присяги новых активистов Юнармии. Автором памятника Савельевой стал скульптор, заслуженный художник России Юрий Злотя. Он также присутствовал на церемонии открытия. Злотя отметил, что монумент является прототипом скульптуры, уничтоженной в Луцке. После открытия памятника и церемонии возложения цветов Руденя принял участие в акции "Сад памяти". Вместе с юнармейцами отряда имени Савельевой губернатор высадил "Тополь Победы" в сквере, расположенном рядом с новым монументом. В пресс-службе напомнили, что Савельева родилась и выросла в крестьянской семье в Тверской губернии. После окончания ржевской школы №3 и института в Москве по распределению уехала в Луцк, где ее застала Великая Отечественная война. В оккупированном городе Савельева стала одним из организаторов и руководителей подполья, вместе со своими товарищами провела ряд успешных операций и диверсий. В конце 1943 года Савельева была арестована по доносу предателя. В течение двух недель ее пытали и истязали в гестапо, а 12 января 1944 года фашисты убили ее. 8 мая 1965 года Савельеву посмертно наградили орденом Ленина.
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россия, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Россия, Игорь Руденя, Тверская область
Памятник Паше Савельевой установили в Твери в преддверии 80-летия Победы

Руденя в Твери открыл памятник герою Великой Отечественной войны Паше Савельевой

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской областиПамятник Паше Савельевой
Памятник Паше Савельевой - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской области
Памятник Паше Савельевой
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ТВЕРЬ, 30 апр - РИА Новости. Памятник герою Великой Отечественной войны Паше Савельевой открыли в Твери в преддверии 80-летия Победы, в церемонии принял участие губернатор региона Игорь Руденя, сообщает пресс-служба облправительства.
"Подвиг Паши Савельевой говорит о том, что личное мужество и героизм одного человека может изменить ход истории. Созданный на народные средства памятник Паше Савельевой в городе Луцке, где она совершила свой подвиг, был уничтожен украинскими нацистами", – приводит пресс-служба слова Рудени.
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С предложением установить памятник Савельевой в Тверской области к губернатору обратились ученики школы №40, среди которых – командир юнармейского отряда имени Савельевой Ирина Слуцкая. Именно юнармейцы – Слуцкая и Игорь Белых – вместе с главой региона сняли полотнище с монумента, который установлен на площади Конституции, где начинается улица Паши Савельевой.
Юнармейцы планируют далее следить за порядком на прилегающей к памятнику территории, проводить здесь патриотические акции, церемонии принятия присяги новых активистов Юнармии.
Автором памятника Савельевой стал скульптор, заслуженный художник России Юрий Злотя. Он также присутствовал на церемонии открытия. Злотя отметил, что монумент является прототипом скульптуры, уничтоженной в Луцке.
После открытия памятника и церемонии возложения цветов Руденя принял участие в акции "Сад памяти". Вместе с юнармейцами отряда имени Савельевой губернатор высадил "Тополь Победы" в сквере, расположенном рядом с новым монументом.
В пресс-службе напомнили, что Савельева родилась и выросла в крестьянской семье в Тверской губернии. После окончания ржевской школы №3 и института в Москве по распределению уехала в Луцк, где ее застала Великая Отечественная война. В оккупированном городе Савельева стала одним из организаторов и руководителей подполья, вместе со своими товарищами провела ряд успешных операций и диверсий. В конце 1943 года Савельева была арестована по доносу предателя. В течение двух недель ее пытали и истязали в гестапо, а 12 января 1944 года фашисты убили ее. 8 мая 1965 года Савельеву посмертно наградили орденом Ленина.
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