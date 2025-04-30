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Пакистан пока не обращался к России по делу о теракте, заявили в посольстве - РИА Новости, 30.04.2025
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17:14 30.04.2025 (обновлено: 18:11 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/pakistan-2014428601.html
Пакистан пока не обращался к России по делу о теракте, заявили в посольстве
Пакистан пока не обращался к России по делу о теракте, заявили в посольстве - РИА Новости, 30.04.2025
Пакистан пока не обращался к России по делу о теракте, заявили в посольстве
Пакистан пока не обращался к России с официальным обращением о расследовании теракта в Кашмире, заявили РИА Новости в посольстве России в Исламабаде. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:14:00+03:00
2025-04-30T18:11:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Пакистан пока не обращался к России с официальным обращением о расследовании теракта в Кашмире, заявили РИА Новости в посольстве России в Исламабаде. "В посольство (обращение – ред.) пока не поступало", - сказали в диппредставительстве. Ранее посольство России в Пакистане заявило РИА Новости, что Россия готова рассмотреть идею Пакистана о помощи в расследовании теракта в Кашмире, если получит соответствующее официальное обращение. Глава минобороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости 27 апреля заявил, что Россия и Китай могли бы участвовать в международном расследовании теракта в Кашмире. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещены в России
https://ria.ru/20250430/pakistan-2014224244.html
https://ria.ru/20250429/ind-2014217098.html
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в мире, россия, кашмир, пакистан, индия
В мире, Россия, Кашмир, Пакистан, Индия
Пакистан пока не обращался к России по делу о теракте, заявили в посольстве

Пакистан пока не обращался к России с просьбой расследовать теракт в Кашмире

© AP Photo / Dar YasinИндийские военные в Кашмире после нападения на туристов в Пахалгаме
Индийские военные в Кашмире после нападения на туристов в Пахалгаме - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Dar Yasin
Индийские военные в Кашмире после нападения на туристов в Пахалгаме
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Пакистан пока не обращался к России с официальным обращением о расследовании теракта в Кашмире, заявили РИА Новости в посольстве России в Исламабаде.
"В посольство (обращение – ред.) пока не поступало", - сказали в диппредставительстве.
Индийские военные на окраине Джамму - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Пакистанский министр заявил о планах Индии ударить в течение 24-36 часов
Вчера, 00:16
Ранее посольство России в Пакистане заявило РИА Новости, что Россия готова рассмотреть идею Пакистана о помощи в расследовании теракта в Кашмире, если получит соответствующее официальное обращение.
Глава минобороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости 27 апреля заявил, что Россия и Китай могли бы участвовать в международном расследовании теракта в Кашмире.
Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Запрещены в России
Ракеты Shaheen-III и Ghauri пакистанского производства, способные нести ядерные боеголовки, во время военного парада в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Пакистанский сенатор рассказал, что может привести к ядерной войне с Индией
29 апреля, 22:55
 
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