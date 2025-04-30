https://ria.ru/20250430/pakistan-2014428601.html
Пакистан пока не обращался к России по делу о теракте, заявили в посольстве
Пакистан пока не обращался к России по делу о теракте, заявили в посольстве - РИА Новости, 30.04.2025
Пакистан пока не обращался к России по делу о теракте, заявили в посольстве
Пакистан пока не обращался к России с официальным обращением о расследовании теракта в Кашмире, заявили РИА Новости в посольстве России в Исламабаде. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:14:00+03:00
2025-04-30T17:14:00+03:00
2025-04-30T18:11:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Пакистан пока не обращался к России с официальным обращением о расследовании теракта в Кашмире, заявили РИА Новости в посольстве России в Исламабаде. "В посольство (обращение – ред.) пока не поступало", - сказали в диппредставительстве. Ранее посольство России в Пакистане заявило РИА Новости, что Россия готова рассмотреть идею Пакистана о помощи в расследовании теракта в Кашмире, если получит соответствующее официальное обращение. Глава минобороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости 27 апреля заявил, что Россия и Китай могли бы участвовать в международном расследовании теракта в Кашмире. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещены в России
https://ria.ru/20250430/pakistan-2014224244.html
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в мире, россия, кашмир, пакистан, индия
В мире, Россия, Кашмир, Пакистан, Индия
Пакистан пока не обращался к России по делу о теракте, заявили в посольстве
Пакистан пока не обращался к России с просьбой расследовать теракт в Кашмире