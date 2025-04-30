https://ria.ru/20250430/pakistan-2014310232.html

Пакистан готовится к возможным военным действиям с Индией, сообщает ANI

Пакистан готовится к возможным военным действиям с Индией, сообщает ANI - РИА Новости, 30.04.2025

Пакистан готовится к возможным военным действиям с Индией, сообщает ANI

Сухопутные войска и флот Пакистана начали готовиться к возможным военным действиям со стороны Индии, сообщает агентство АНИ. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:21:00+03:00

2025-04-30T12:21:00+03:00

2025-04-30T12:21:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Сухопутные войска и флот Пакистана начали готовиться к возможным военным действиям со стороны Индии, сообщает агентство АНИ. "Источники в военном ведомстве страны сообщили в среду, что корабли ВМС Пакистана, включая фрегаты и подводные лодки, уже заняли позиции в своих морских портах, чтобы иметь возможность отразить любое возможное перемещение Индии", - сообщает издание. Источник агентства отметил, что "ВВС Пакистана сократили полеты более чем на 50%, и проводятся только необходимые операции, чтобы избежать путаницы в воздушном пространстве". Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Накануне в ответ на атаку террористов премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что вооруженные силы Индии имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму. Вскоре после публикации слов Моди министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов на фоне обострения отношений между странами после теракта в индийском регионе Джамму и Кашмир.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250427/terakt-2013657772.html

https://ria.ru/20250427/konflikt-2013644900.html

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