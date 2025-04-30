Рейтинг@Mail.ru
Пакистан готовится к возможным военным действиям с Индией, сообщает ANI - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/pakistan-2014310232.html
Пакистан готовится к возможным военным действиям с Индией, сообщает ANI
Пакистан готовится к возможным военным действиям с Индией, сообщает ANI - РИА Новости, 30.04.2025
Пакистан готовится к возможным военным действиям с Индией, сообщает ANI
Сухопутные войска и флот Пакистана начали готовиться к возможным военным действиям со стороны Индии, сообщает агентство АНИ. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:21:00+03:00
2025-04-30T12:21:00+03:00
в мире
пакистан
индия
джамму
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922029533_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_adebc8885e8cffb1bee3cf975c0c6594.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Сухопутные войска и флот Пакистана начали готовиться к возможным военным действиям со стороны Индии, сообщает агентство АНИ. "Источники в военном ведомстве страны сообщили в среду, что корабли ВМС Пакистана, включая фрегаты и подводные лодки, уже заняли позиции в своих морских портах, чтобы иметь возможность отразить любое возможное перемещение Индии", - сообщает издание. Источник агентства отметил, что "ВВС Пакистана сократили полеты более чем на 50%, и проводятся только необходимые операции, чтобы избежать путаницы в воздушном пространстве". Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Накануне в ответ на атаку террористов премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что вооруженные силы Индии имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму. Вскоре после публикации слов Моди министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов на фоне обострения отношений между странами после теракта в индийском регионе Джамму и Кашмир.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250427/terakt-2013657772.html
https://ria.ru/20250427/konflikt-2013644900.html
пакистан
индия
джамму
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922029533_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee31fe025e14023a2026d533454dd736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, индия, джамму, нарендра моди
В мире, Пакистан, Индия, Джамму, Нарендра Моди
Пакистан готовится к возможным военным действиям с Индией, сообщает ANI

ANI: сухопутные войска и флот Пакистана готовятся к возможным военным действиям

© AP Photo / K.M. ChaudaryСолдаты военизированных формирований Пакистана
Солдаты военизированных формирований Пакистана - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
Солдаты военизированных формирований Пакистана . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Сухопутные войска и флот Пакистана начали готовиться к возможным военным действиям со стороны Индии, сообщает агентство АНИ.
"Источники в военном ведомстве страны сообщили в среду, что корабли ВМС Пакистана, включая фрегаты и подводные лодки, уже заняли позиции в своих морских портах, чтобы иметь возможность отразить любое возможное перемещение Индии", - сообщает издание.
Сотрудники правоохранительных органов перед зданием посольства Индии в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Глава Минобороны Пакистана допустил участие России в расследовании теракта
27 апреля, 08:46
Источник агентства отметил, что "ВВС Пакистана сократили полеты более чем на 50%, и проводятся только необходимые операции, чтобы избежать путаницы в воздушном пространстве".
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Накануне в ответ на атаку террористов премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что вооруженные силы Индии имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму.
Вскоре после публикации слов Моди министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов на фоне обострения отношений между странами после теракта в индийском регионе Джамму и Кашмир.
* Запрещенная в России террористическая организация
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Пакистан назвал условие военных действий против Индии
27 апреля, 03:22
 
В миреПакистанИндияДжаммуНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала