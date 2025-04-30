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Пакистанский министр заявил о планах Индии ударить в течение 24-36 часов - РИА Новости, 30.04.2025
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00:16 30.04.2025 (обновлено: 09:59 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/pakistan-2014224244.html
Пакистанский министр заявил о планах Индии ударить в течение 24-36 часов
Пакистанский министр заявил о планах Индии ударить в течение 24-36 часов - РИА Новости, 30.04.2025
Пакистанский министр заявил о планах Индии ударить в течение 24-36 часов
Индия в ближайшее время планирует нанести военный удар по Пакистану, заявил пакистанский министр информации Аттаулла Тарар соцсети X. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T00:16:00+03:00
2025-04-30T09:59:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Индия в ближайшее время планирует нанести военный удар по Пакистану, заявил пакистанский министр информации Аттаулла Тарар соцсети X."Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога", — написал он.По словам Тарара, на любой акт агрессии последует решительный ответ со стороны Исламабада.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась 22 апреля после нападения террористов в индийском регионе Джамму и Кашмир. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, совершавшим конную прогулку в долине Байсаран — популярном туристическом месте. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.В ответ на атаку Индия предприняла жесткие меры, выслав пакистанских военных атташе, приостановив действовавший более 60 лет Договор о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленно закрыв наземный транзитный пункт Аттари.Пакистан со своей стороны приостановил действие всех двусторонних соглашений, закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний и предупредил, что любая попытка остановить или отвести воды Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250429/ind-2014217098.html
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в мире, пакистан, индия, джамму
В мире, Пакистан, Индия, Джамму
Пакистанский министр заявил о планах Индии ударить в течение 24-36 часов

Министр информации Пакистана: Индия нанесет удар в течение 24-36 часов

© AP Photo / Channi AnandИндийские военные на окраине Джамму
Индийские военные на окраине Джамму - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Channi Anand
Индийские военные на окраине Джамму. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Индия в ближайшее время планирует нанести военный удар по Пакистану, заявил пакистанский министр информации Аттаулла Тарар соцсети X.
"Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога", — написал он.
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По словам Тарара, на любой акт агрессии последует решительный ответ со стороны Исламабада.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась 22 апреля после нападения террористов в индийском регионе Джамму и Кашмир. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, совершавшим конную прогулку в долине Байсаран — популярном туристическом месте. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ответ на атаку Индия предприняла жесткие меры, выслав пакистанских военных атташе, приостановив действовавший более 60 лет Договор о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленно закрыв наземный транзитный пункт Аттари.
Пакистан со своей стороны приостановил действие всех двусторонних соглашений, закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний и предупредил, что любая попытка остановить или отвести воды Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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