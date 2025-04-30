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Отбор в "Боевой кадровый резерв" продолжается в Тюменской области - РИА Новости, 30.04.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
10:18 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/otbor-2014264713.html
Отбор в "Боевой кадровый резерв" продолжается в Тюменской области
Отбор в "Боевой кадровый резерв" продолжается в Тюменской области - РИА Новости, 30.04.2025
Отбор в "Боевой кадровый резерв" продолжается в Тюменской области
Отбор участников в проект "Боевой кадровый резерв" из числа ветеранов и выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции военнослужащих... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:18:00+03:00
2025-04-30T10:18:00+03:00
тюменская область
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александр моор
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ТЮМЕНЬ, 30 апр - РИА Новости. Отбор участников в проект "Боевой кадровый резерв" из числа ветеранов и выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции военнослужащих продолжается в Тюменской области, из 540 прошедших тестирование к собеседованию уже допущены 360 человек, сообщил губернатор региона Александр Моор. "Боевой кадровый резерв Тюменской области" является аналогом федеральной программы "Время героев", реализуемой по инициативе президента РФ Владимира Путина. Промежуточные итоги работы обсудили во вторник на заседании общественного совета проекта. "Онлайн-тестирование прошли 540 человек. По его результатам к следующему этапу отбора - собеседованию - допущены 170 ветеранов СВО и 190 военнослужащих, в данный момент участвующих в боевых действиях. Ждем окончательные итоги онлайн-тестирования, которое проводилось в резервные дни. Завершим отбор участников "Боевого кадрового резерва" в июне 2025 года. В июле они приступят к обучению, которое продлится год", - написал в своем Telegram-канале Моор по итогам заседания совета. Губернатор напомнил, что главная цель проекта - дать землякам, которые в боевых условиях делом доказали свою преданность Родине, возможность получить современные управленческие навыки и проявить свои лучшие качества в мирной жизни. Моор 17 февраля отметил, что в первом потоке, который начался 21 февраля в Тюмени, будут обучаться не менее 60 участников специальной военной операции. Те, кто успешно пройдут все испытания, смогут построить карьеру в крупных компаниях, реализовать себя в общественной и политической деятельности, на государственной и муниципальной службе.
https://ria.ru/20250409/rezerv-2010181943.html
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россия, тюмень, александр моор
Тюменская область, Россия, Тюмень, Александр Моор
Отбор в "Боевой кадровый резерв" продолжается в Тюменской области

В Тюменской области продолжается отбор участников в "Боевой кадровый резерв"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор
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ТЮМЕНЬ, 30 апр - РИА Новости. Отбор участников в проект "Боевой кадровый резерв" из числа ветеранов и выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции военнослужащих продолжается в Тюменской области, из 540 прошедших тестирование к собеседованию уже допущены 360 человек, сообщил губернатор региона Александр Моор.
"Боевой кадровый резерв Тюменской области" является аналогом федеральной программы "Время героев", реализуемой по инициативе президента РФ Владимира Путина. Промежуточные итоги работы обсудили во вторник на заседании общественного совета проекта.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В "Боевой кадровый резерв Тюменской области" поступило более тысячи заявок
9 апреля, 10:50
"Онлайн-тестирование прошли 540 человек. По его результатам к следующему этапу отбора - собеседованию - допущены 170 ветеранов СВО и 190 военнослужащих, в данный момент участвующих в боевых действиях. Ждем окончательные итоги онлайн-тестирования, которое проводилось в резервные дни. Завершим отбор участников "Боевого кадрового резерва" в июне 2025 года. В июле они приступят к обучению, которое продлится год", - написал в своем Telegram-канале Моор по итогам заседания совета.
Губернатор напомнил, что главная цель проекта - дать землякам, которые в боевых условиях делом доказали свою преданность Родине, возможность получить современные управленческие навыки и проявить свои лучшие качества в мирной жизни.
Моор 17 февраля отметил, что в первом потоке, который начался 21 февраля в Тюмени, будут обучаться не менее 60 участников специальной военной операции. Те, кто успешно пройдут все испытания, смогут построить карьеру в крупных компаниях, реализовать себя в общественной и политической деятельности, на государственной и муниципальной службе.
 
Тюменская областьРоссияТюменьАлександр Моор
 
 
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