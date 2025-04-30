https://ria.ru/20250430/otbor-2014264713.html

Отбор в "Боевой кадровый резерв" продолжается в Тюменской области

Отбор в "Боевой кадровый резерв" продолжается в Тюменской области - РИА Новости, 30.04.2025

Отбор в "Боевой кадровый резерв" продолжается в Тюменской области

Отбор участников в проект "Боевой кадровый резерв" из числа ветеранов и выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции военнослужащих... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T10:18:00+03:00

2025-04-30T10:18:00+03:00

2025-04-30T10:18:00+03:00

тюменская область

россия

тюмень

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 30 апр - РИА Новости. Отбор участников в проект "Боевой кадровый резерв" из числа ветеранов и выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции военнослужащих продолжается в Тюменской области, из 540 прошедших тестирование к собеседованию уже допущены 360 человек, сообщил губернатор региона Александр Моор. "Боевой кадровый резерв Тюменской области" является аналогом федеральной программы "Время героев", реализуемой по инициативе президента РФ Владимира Путина. Промежуточные итоги работы обсудили во вторник на заседании общественного совета проекта. "Онлайн-тестирование прошли 540 человек. По его результатам к следующему этапу отбора - собеседованию - допущены 170 ветеранов СВО и 190 военнослужащих, в данный момент участвующих в боевых действиях. Ждем окончательные итоги онлайн-тестирования, которое проводилось в резервные дни. Завершим отбор участников "Боевого кадрового резерва" в июне 2025 года. В июле они приступят к обучению, которое продлится год", - написал в своем Telegram-канале Моор по итогам заседания совета. Губернатор напомнил, что главная цель проекта - дать землякам, которые в боевых условиях делом доказали свою преданность Родине, возможность получить современные управленческие навыки и проявить свои лучшие качества в мирной жизни. Моор 17 февраля отметил, что в первом потоке, который начался 21 февраля в Тюмени, будут обучаться не менее 60 участников специальной военной операции. Те, кто успешно пройдут все испытания, смогут построить карьеру в крупных компаниях, реализовать себя в общественной и политической деятельности, на государственной и муниципальной службе.

https://ria.ru/20250409/rezerv-2010181943.html

россия

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, тюмень, александр моор