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Эстония не планирует запрещать Орбакайте въезд в страну
Эстония не планирует запрещать Орбакайте въезд в страну - РИА Новости, 30.04.2025
Эстония не планирует запрещать Орбакайте въезд в страну
Власти Эстонии не стали вслед за Латвией запрещать въезд в страну певице Кристине Орбакайте, её концерт состоится согласно планам, заявил в среду советник по... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:24:00+03:00
2025-04-30T16:24:00+03:00
2025-04-30T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Власти Эстонии не стали вслед за Латвией запрещать въезд в страну певице Кристине Орбакайте, её концерт состоится согласно планам, заявил в среду советник по коммуникациям эстонского министерства культуры Ханнус Лууре. Во вторник портал латвийского радио и телевидения LSM сообщил, что служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну певице Кристине Орбакайте, а также боснийскому и сербскому музыканту Горану Бреговичу. По информации LSM, и у Орбакайте, и у Бреговича запланированы концерты в Латвии этим летом. Орбакайте является заслуженной артисткой Российской Федерации. "Была проведена проверка, по результатам которой оснований для запрета на въезд не обнаружено. Следовательно, (запланированный - ред.) концерт состоится", - заявил Лууре, его слова приводит газета Postimees. По данным издания, концерт Орбакайте в Эстонии запланирован на 25 мая.
https://ria.ru/20250429/latviya-2014222624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, эстония, кристина орбакайте, горан брегович
Шоубиз, Латвия, Эстония, Кристина Орбакайте, Горан Брегович
Эстония не планирует запрещать Орбакайте въезд в страну
Власти Эстонии не нашли оснований для запрета въезда в страну певице Орбакайте