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Эстония не планирует запрещать Орбакайте въезд в страну - РИА Новости, 30.04.2025
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Шоубиз
 
16:24 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/orbakayte-2014413958.html
Эстония не планирует запрещать Орбакайте въезд в страну
Эстония не планирует запрещать Орбакайте въезд в страну - РИА Новости, 30.04.2025
Эстония не планирует запрещать Орбакайте въезд в страну
Власти Эстонии не стали вслед за Латвией запрещать въезд в страну певице Кристине Орбакайте, её концерт состоится согласно планам, заявил в среду советник по... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:24:00+03:00
2025-04-30T16:24:00+03:00
шоубиз
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Власти Эстонии не стали вслед за Латвией запрещать въезд в страну певице Кристине Орбакайте, её концерт состоится согласно планам, заявил в среду советник по коммуникациям эстонского министерства культуры Ханнус Лууре. Во вторник портал латвийского радио и телевидения LSM сообщил, что служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну певице Кристине Орбакайте, а также боснийскому и сербскому музыканту Горану Бреговичу. По информации LSM, и у Орбакайте, и у Бреговича запланированы концерты в Латвии этим летом. Орбакайте является заслуженной артисткой Российской Федерации. "Была проведена проверка, по результатам которой оснований для запрета на въезд не обнаружено. Следовательно, (запланированный - ред.) концерт состоится", - заявил Лууре, его слова приводит газета Postimees. По данным издания, концерт Орбакайте в Эстонии запланирован на 25 мая.
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латвия, эстония, кристина орбакайте, горан брегович
Шоубиз, Латвия, Эстония, Кристина Орбакайте, Горан Брегович
Эстония не планирует запрещать Орбакайте въезд в страну

Власти Эстонии не нашли оснований для запрета въезда в страну певице Орбакайте

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКристина Орбакайте
Кристина Орбакайте - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Кристина Орбакайте. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Власти Эстонии не стали вслед за Латвией запрещать въезд в страну певице Кристине Орбакайте, её концерт состоится согласно планам, заявил в среду советник по коммуникациям эстонского министерства культуры Ханнус Лууре.
Во вторник портал латвийского радио и телевидения LSM сообщил, что служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну певице Кристине Орбакайте, а также боснийскому и сербскому музыканту Горану Бреговичу. По информации LSM, и у Орбакайте, и у Бреговича запланированы концерты в Латвии этим летом. Орбакайте является заслуженной артисткой Российской Федерации.
«
"Была проведена проверка, по результатам которой оснований для запрета на въезд не обнаружено. Следовательно, (запланированный - ред.) концерт состоится", - заявил Лууре, его слова приводит газета Postimees.
По данным издания, концерт Орбакайте в Эстонии запланирован на 25 мая.
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29 апреля, 23:53
 
ШоубизЛатвияЭстонияКристина ОрбакайтеГоран Брегович
 
 
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