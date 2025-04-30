https://ria.ru/20250430/orbakayte-2014413958.html

Эстония не планирует запрещать Орбакайте въезд в страну

Эстония не планирует запрещать Орбакайте въезд в страну - РИА Новости, 30.04.2025

Эстония не планирует запрещать Орбакайте въезд в страну

Власти Эстонии не стали вслед за Латвией запрещать въезд в страну певице Кристине Орбакайте, её концерт состоится согласно планам, заявил в среду советник по... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:24:00+03:00

2025-04-30T16:24:00+03:00

2025-04-30T16:24:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Власти Эстонии не стали вслед за Латвией запрещать въезд в страну певице Кристине Орбакайте, её концерт состоится согласно планам, заявил в среду советник по коммуникациям эстонского министерства культуры Ханнус Лууре. Во вторник портал латвийского радио и телевидения LSM сообщил, что служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну певице Кристине Орбакайте, а также боснийскому и сербскому музыканту Горану Бреговичу. По информации LSM, и у Орбакайте, и у Бреговича запланированы концерты в Латвии этим летом. Орбакайте является заслуженной артисткой Российской Федерации. "Была проведена проверка, по результатам которой оснований для запрета на въезд не обнаружено. Следовательно, (запланированный - ред.) концерт состоится", - заявил Лууре, его слова приводит газета Postimees. По данным издания, концерт Орбакайте в Эстонии запланирован на 25 мая.

https://ria.ru/20250429/latviya-2014222624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

латвия, эстония, кристина орбакайте, горан брегович