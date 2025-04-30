https://ria.ru/20250430/openai--2014375657.html

OpenAI отменила последнее обновление GPT‑4o из-за жалоб на лесть

OpenAI отменила последнее обновление GPT‑4o из-за жалоб на лесть - РИА Новости, 30.04.2025

OpenAI отменила последнее обновление GPT‑4o из-за жалоб на лесть

Разработчик чат-бота на искусственном интеллекте, OpenAI, отменил новейшее обновление модели - GPT‑4o, так как пользователи отметили ее "лесть" и подстраивание... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:02:00+03:00

2025-04-30T15:02:00+03:00

2025-04-30T15:10:00+03:00

технологии

илон маск

сша

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Разработчик чат-бота на искусственном интеллекте, OpenAI, отменил новейшее обновление модели - GPT‑4o, так как пользователи отметили ее "лесть" и подстраивание под собеседника в ущерб качеству приводимой информации, следует из пресс-релиза компании. "Мы отменили обновление GPT‑4o, выпущенное на прошлой неделе в ChatGPT, так что пользователи сейчас используют раннюю версию с более уравновешенным поведением. Обновление, которое мы удалили, сделало ее чрезмерно заискивающей или податливой, часто характеризующейся льстивой", - говорится в сообщении OpenAI. Компания отметила, что обновление, выпущенное на прошлой неделе, предусматривало изменение в базовых характеристиках модели с целью сделать ее более понятной и эффективной для выполнения задач. При этом OpenAI отметил, что при продолжительном взаимодействии с пользователем ChatGPT склоняется к "одобрительным и неискренним" ответам. В релизе поясняется, что льстивое поведение чат-бота может отразится на восприятии и доверии потребителей, а также быть неприятной и привести к стрессу, поэтому разработчики будут работать над созданием более широкого спектра возможностей общения, учитывающего культурные ценности пользователей. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://ria.ru/20250429/mask-2014039383.html

https://ria.ru/20250428/meditsina-2013819749.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, илон маск, сша