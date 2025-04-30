https://ria.ru/20250430/opasnost-2014239931.html

В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА

В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 30.04.2025

В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА

Отбой опасности атаки беспилотников объявили в Ивановской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T07:26:00+03:00

2025-04-30T07:26:00+03:00

2025-04-30T07:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

ивановская область

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявили в Ивановской области, сообщило правительство региона. Опасность была объявлена в 2.20 мск и продлилась 5 часов. "Оперативный штаб: отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - сообщается в Telegram-канале правительства региона.

https://ria.ru/20250430/opasnost-2014234762.html

ивановская область

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ивановская область