https://ria.ru/20250430/opasnost-2014229634.html

В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 30.04.2025

В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T02:25:00+03:00

2025-04-30T02:25:00+03:00

2025-04-30T02:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

ивановская область

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. "Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в Telegram-канале регионального правительства.

https://ria.ru/20250430/obstrel-2014225203.html

ивановская область

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ивановская область