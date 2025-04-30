https://ria.ru/20250430/oon-2014318174.html

МИД России прокомментировал запрос Генассамблеи ООН по помощи Палестине

МИД России прокомментировал запрос Генассамблеи ООН по помощи Палестине - РИА Новости, 30.04.2025

МИД России прокомментировал запрос Генассамблеи ООН по помощи Палестине

Россия считает, что Международный суд ООН обладает юрисдикцией на выдачу консультативного заключения, запрошенного Генассамблеей, по обязательствам Израиля по... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:41:00+03:00

2025-04-30T12:41:00+03:00

2025-04-30T12:41:00+03:00

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ГААГА, 30 апр - РИА Новости. Россия считает, что Международный суд ООН обладает юрисдикцией на выдачу консультативного заключения, запрошенного Генассамблеей, по обязательствам Израиля по помощи оккупированным территориям Палестины, заявил на заседании суда глава правового департамента МИД РФ Максим Мусихин. Международный суд ООН 28 апреля - 2 мая проводит заседания по консультативному разбирательству по обязательствам Израиля относительно присутствия международных организаций на палестинской территории. "Во-первых, по нашему мнению, суд имеет юрисдикцию давать консультативное заключение, запрошенное Генеральной ассамблеей ООН. Во-вторых, мы считаем, что нет никаких веских причин для того, чтобы суд воспользовался правом не рассматривать вопрос, поставленный Генеральной ассамблеей", - заявил Мусихин на слушании в среду. Генеральная ассамблея ООН в декабре 2024 года приняла резолюцию, в которой "в самом срочном порядке" попросила Международный суд вынести консультативное заключение по вопросу обязательств Израиля в части помощи оккупированным территориям Палестины. Резолюцию поддержали 137 государств, в том числе и Россия. Еще 12 выступили против, а 22 воздержались. Международный суд ООН в июле 2024 года уже выносил консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий. Тогда инстанция признала, что поселенческая деятельность Израиля нарушает международное право и является аннексией. Суд также призывал Израиль прекратить как можно скорее новую поселенческую деятельность на палестинских территориях и незаконное присутствие там, а также выплатить репарации за ущерб, причиненный в результате оккупации.

https://ria.ru/20250429/oon-2014172056.html

https://ria.ru/20250324/oon-2007051921.html

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