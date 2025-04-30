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В миссии США при ООН посулили Киеву и Москве выгоды в случае сделки - РИА Новости, 30.04.2025
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00:24 30.04.2025 (обновлено: 06:12 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/oon-2014224895.html
В миссии США при ООН посулили Киеву и Москве выгоды в случае сделки
В миссии США при ООН посулили Киеву и Москве выгоды в случае сделки - РИА Новости, 30.04.2025
В миссии США при ООН посулили Киеву и Москве выгоды в случае сделки
Москву и Киев ждут огромные выгоды в случае, если они примут предложение США по урегулированию на Украине, заявил зампостпреда США при ООН Джон Келли. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T00:24:00+03:00
2025-04-30T06:12:00+03:00
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сша
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ООН, 30 апр – РИА Новости. Москву и Киев ждут огромные выгоды в случае, если они примут предложение США по урегулированию на Украине, заявил зампостпреда США при ООН Джон Келли. "Выгоды для Украины и России, если они примут предложение США, огромны. Их экономики могут начать расти, их города восстанавливаться, а их народы исцеляться", – сказал Келли в ходе заседания Совбеза ООН.Также он подтвердил приверженность США к окончанию конфликта."Если обе стороны готовы положить конец войне, Соединенные Штаты полностью поддержат их путь к прочному миру", – заявил Келли.В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.В понедельник российский лидер объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
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в мире, сша, украина, москва, джон келли, оон
В мире, США, Украина, Москва, Джон Келли, ООН
В миссии США при ООН посулили Киеву и Москве выгоды в случае сделки

Зампостпред Келли: США предрекают Москве и Киеву огромные выгоды в случае сделки

© AP Photo / Seth WenigЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 30 апр – РИА Новости. Москву и Киев ждут огромные выгоды в случае, если они примут предложение США по урегулированию на Украине, заявил зампостпреда США при ООН Джон Келли.
«
"Выгоды для Украины и России, если они примут предложение США, огромны. Их экономики могут начать расти, их города восстанавливаться, а их народы исцеляться", – сказал Келли в ходе заседания Совбеза ООН.
Также он подтвердил приверженность США к окончанию конфликта.
"Если обе стороны готовы положить конец войне, Соединенные Штаты полностью поддержат их путь к прочному миру", – заявил Келли.
В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.
В понедельник российский лидер объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
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