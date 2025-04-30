https://ria.ru/20250430/oms-2014224051.html

СП рассказала, как можно сэкономить средства ОМС в медорганизациях

СП рассказала, как можно сэкономить средства ОМС в медорганизациях - РИА Новости, 30.04.2025

СП рассказала, как можно сэкономить средства ОМС в медорганизациях

Счетная палата России проанализировала эффективность использования средств обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2021-2023 годах и считает, что их... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T00:11:00+03:00

2025-04-30T00:11:00+03:00

2025-04-30T00:11:00+03:00

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Счетная палата России проанализировала эффективность использования средств обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2021-2023 годах и считает, что их можно расходовать экономнее, например за счет снижения трудозатрат медицинских работников на немедицинские функции, говорится в отчете ведомства. Число медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ ОМС, по состоянию на 1 января 2024 года составило 8 836 единиц. Анализ данных показал, что в целом расходование средств ОМС в 2023 году выросло по сравнению с 2022 годом на 7,7 %, отмечается в отчете ведомства. "Расходование средств ОМС имеет потенциал для повышения эффективности их использования за счет увеличения результативности и экономности. Результативность и экономность использования средств ОМС может быть увеличена за счет повышения эффективности процессов основной деятельности медицинских организаций, заключающихся в высвобождении медицинских работников от выполнения немедицинских функций", - говорится в материалах. Так, в среднем на немедицинские функции врачи в зависимости от региона тратят от 2 до 50% своего рабочего времени при среднем значении 18,4% по регионам, представившим соответствующую информацию, отмечает ведомство. По данным статистики, в 2023 году в целом по России немедицинские обязанности выполняли свыше 17 тысяч сотрудников среднего медперсонала, отмечает Счетная палата. "Средняя стоимость рабочего времени, уходящего у врачей на немедицинские функции, оценивается Счетной палатой в 179 миллиардов рублей", - указывается в отчете. Помимо этого, средства ОМС также можно сэкономить за счет сокращения фонда оплаты труда административно-управленческого и прочего персонала (АУП), поскольку в ряде медучреждений фонд оплаты труда АУП превышает рекомендованную долю в 40% от общего фонда оплаты труда. "По оценкам Счетной палаты, потенциальная экономия за счет сокращения фонда оплаты труда АУП (до установленных 40%) может составить 318,7 миллиона рублей", - отмечается в материалах ведомства. Дорогостоящее оборудованиеЕще одним потенциальным резервом для экономии ресурсов являются расходы на медицинское оборудование, считает ведомство. Как поясняет Счетная палата, значительное количество приобретаемого оборудования за счет средств ОМС при низкой доле затраченных финансовых ресурсов на его приобретение связано с ограничениями в законодательстве по стоимости приобретаемого оборудования. "Вместе с тем анализ показал, что часть медицинских организаций обходит ограничения в законодательстве Российской Федерации путем оформления договоров операционной аренды оборудования", - обращает внимание Счетная палата. Так, анализ выявил факты приобретения за счет средств ОМС дорогостоящего медоборудования (свыше 1 миллиона рублей) в операционную аренду, отмечается в материалах. "При этом в ряде случаев стоимость аренды превышала стоимость самого оборудования, а отдельные договоры аренды предусматривали по истечении срока передачу оборудования в собственность медицинской организации по договору пожертвования", - указывает Счетная палата. Кроме того, закупленное дорогостоящее оборудование медучреждения использовали также для оказания платных услуг, при этом расходы на его ремонт и обслуживание осуществлялись преимущественно за счет средств ОМС. "По оценкам Счетной палаты, пропорциональное распределение источников финансирования (средства ОМС и доходы от платной деятельности) для покрытия расходов на обслуживание и ремонт оборудования позволило бы сэкономить 17,8% от общих расходов средств ОМС на указанные цели", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250418/pomosch-2011939271.html

https://ria.ru/20250404/strakhovanie-2009233457.html

https://ria.ru/20250403/medpomosch-2009000528.html

https://ria.ru/20250131/oms-1996717702.html

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