Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:16 30.04.2025 (обновлено: 07:19 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/ogranicheniya-2014239674.html
В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения
В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения - РИА Новости, 30.04.2025
В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 6.56 мск в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T07:16:00+03:00
2025-04-30T07:19:00+03:00
иваново
нижний новгород
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/55/1500365526_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_fecddfc4039c5b26467f8cef89719d67.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 6.56 мск в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации.Ранее временные ограничения были введены на работу этих аэропортов для обеспечения безопасности полетов."В аэропортах Иваново (Южный), Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 06.56 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250428/pulkovo-2013799494.html
иваново
нижний новгород
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/55/1500365526_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_67013692ccc61c3b04d8f74694c9f47d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иваново, нижний новгород, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Иваново, Нижний Новгород, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения

В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения на полеты

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде
Международный аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 6.56 мск в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации.
Ранее временные ограничения были введены на работу этих аэропортов для обеспечения безопасности полетов.
"В аэропортах Иваново (Южный), Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 06.56 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.
Главный терминал аэропорта Пулково - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
28 апреля, 12:08
 
ИвановоНижний НовгородЯрославльФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала