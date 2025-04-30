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В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения

В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения - РИА Новости, 30.04.2025

В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 6.56 мск в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T07:16:00+03:00

2025-04-30T07:16:00+03:00

2025-04-30T07:19:00+03:00

иваново

нижний новгород

ярославль

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 6.56 мск в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации.Ранее временные ограничения были введены на работу этих аэропортов для обеспечения безопасности полетов."В аэропортах Иваново (Южный), Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 06.56 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250428/pulkovo-2013799494.html

иваново

нижний новгород

ярославль

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иваново, нижний новгород, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)