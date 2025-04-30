https://ria.ru/20250430/oge-2014494231.html

Пересдача ОГЭ в 2025 году: кто имеет право, как проходит, сроки

Пересдача ОГЭ 2025: когда проводится, по каким предметам и сколько раз

Пересдача ОГЭ в 2025 году: кто имеет право, как проходит, сроки

Школьники сдают ОГЭ по окончании девятого класса, в числе обязательных дисциплин – русский язык и математика, а также два предмета на выбор. Учащиеся, которые... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:51:00+03:00

2025-04-30T20:51:00+03:00

2025-04-30T21:17:00+03:00

образование

основной государственный экзамен (огэ)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Школьники сдают ОГЭ по окончании девятого класса, в числе обязательных дисциплин – русский язык и математика, а также два предмета на выбор. Учащиеся, которые показали неудовлетворительные результаты или не смогли прийти на экзамен в основной срок по уважительной причине, могут воспользоваться правом на повторное прохождение государственной аттестации. Как проходит пересдача ОГЭ, сколько раз можно пересдавать, даты резервного и дополнительного периода в 2025 году, что будет, если не сдать на пересдаче – в материале РИА Новости.Пересдача ОГЭДля получения аттестата об основном общем образовании учащиеся девятых классов сдают на ОГЭ (основном государственном экзамене) два обязательных предмета: математику и русский, а также два предмета по выбору (за исключением трех регионов, в которых в 2025 году разрешили сдавать только два обязательных предмета – Москва, Санкт-Петербург, Липецкая область)."Пересдача ОГЭ возможна в том случае, если девятиклассник российской школы, гимназии или лицея не смог пройти пороговый уровень, который необходим для получения оценки "удовлетворительно" по учебному предмету, который он выбрал", – комментирует Ванда Арутюнян, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве Российской федерации.В 2025 году минимальные первичные баллы, которые соответствуют отметке "удовлетворительно" распределены следующим образом:Русский язык – 15 баллов;Математика – 8 баллов (не менее 2 баллов должно быть получено за выполнение заданий по геометрии);Физика – 10 баллов;Химия – 10 баллов;Биология – 13 баллов;Литература – 16 баллов;География – 12 баллов;История –– 11 баллов;Обществознание - 14 баллов;Английский язык – 29 баллов;Французский язык – 29 баллов;Немецкий язык – 29 баллов;Испанский язык – 29 баллов;Информатика – 5 баллов.Если учащийся набрал меньшее количество баллов, он отправляется на пересдачу предмета, по которому не были набраны минимальные баллы.Кто может пересдаватьПересдать экзамены можно в июне или в сентябре. Дарья Дейген, эксперт ЕГЭ по математике, заместитель директора Университетской гимназии МГУ имени М.В. Ломоносова объяснила, что право на пересдачу ОГЭ предоставляется в следующих случаях:Ванда Арутюнян дополняет, что пересдача разрешена учащимся, которые заболели или оказались в больнице, а также тем, которым стало плохо во время экзамена (при этом они обязательно должны обратиться к врачу в тот же день и получить справку, которая бы подтвердила их плохое самочувствие).Право на пересдачу имеют также учащиеся, в семье которых случилось несчастье или в том случае, если в месте проведения экзамена возникли форс-мажорные обстоятельства или стихийное бедствие, что привело к невозможности проведения экзамена.Какие предметы можно пересдатьДля получения аттестата необходимо получение удовлетворительной оценки по математике и русскому языку, поэтому пересдачи по предметам считаются обязательными."Если на основном этапе сдачи ученик получает двойку по одному из обязательных предметов, то он допускается к пересдаче в резервные сроки в июне, а в случае неудовлетворительной оценки по обоим предметам – только в дополнительный период сдачи в сентябре", – уточняет Дарья Дейген.Пересдача предметов по выбору возможна только при наличии уважительной причины пропуска экзаменов. Получение неудовлетворительной оценки за данные экзамены не влияет на получение аттестата, но может быть важным для перехода в 10-й класс или при поступлении в колледж.Когда проходят пересдачиВ 2025 году основной период сдачи ОГЭ состоится с 21 мая по 2 июля, при этом пересдачи возможны в резервные дни с 26 июня по 2 июля.Даты основного периода проведения основного государственного экзамена в 2025 году:21 мая (среда) – иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский);22 мая (четверг) – иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский);26 мая (понедельник) – биология, информатика, обществознание, химия;29 мая (четверг) – география, история, физика, химия;3 июня (вторник) – математика;6 июня (пятница) – география, информатика, обществознание;9 июня (понедельник) – русский язык;16 июня (понедельник) – биология, информатика, литература, физика.Резервными днями определены 26–28 июня и 30 июня – 2 июля:26 июня (четверг) – русский язык;27 июня (пятница) – по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);28 июня (суббота) – по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);30 июня (понедельник) – математика;1 июля (вторник) – по всем предметам;2 июля (среда) – по всем предметам.Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени."Дополнительный период сдачи в сентябре - со 2-го по 23-е число. В данное время предусмотрены пересдачи только по обязательным предметам, необходимые для получения аттестата. Пересдача в сентябре является последней возможностью сдать экзамен в учебном году", – говорит Дарья Дейген.Дополнительный период:2 сентября (вторник) – математика;5 сентября (пятница) – русский язык;9 сентября (вторник) – биология, география, история, физика;12 сентября (пятница) – иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский), информатика, литература, обществознание, химия.Резервные дни:17 сентября (среда) – русский язык;18 сентября (четверг) – математика;19 сентября (пятница) – по всем учебным предметам по выбору;22 сентября (понедельник) – по всем учебным предметам по выбору;23 сентября (вторник) – по всем учебным предметам.Как проходит пересдачаДля пересдачи учащийся должен подать заявление в образовательную организацию в установленные сроки, которые будут объявлены вместе с оглашением результатов экзаменов. Затем необходимо пройти экзамен с соблюдением всех правил и процедур. Сама пересдача, по словам Дарьи Дейген, ничем не отличается от основного экзамена ни аспектами проведения, ни форматом экзаменационных материалов.Сколько раз можно пересдаватьВ рамках одного учебного года для пересдачи ОГЭ дается две попытки:Если ученик не набрал минимальный балл по трем и более экзаменам, то пересдача возможна только в следующем учебном году.Что будет, если не сдал на пересдачеВ том случае, если учащийся не смог подтвердить минимальные баллы в период первой пересдачи, он может попытаться сделать это во второй раз в сентябре. Однако, по словам Ванды Арутюнян, в случае неудачи и в этот период, учащийся остается на второй год обучения, то есть заново проходит программу девятого класса. Он не сможет получить аттестат об основном общем образовании. Продолжить обучение в системе СПО (в колледже или в техникуме) при неудовлетворительной второй пересдаче невозможно.

https://ria.ru/20250402/1571389671.html

https://ria.ru/20250328/gosduma-2007832347.html

https://ria.ru/20250327/sovfed-2007689175.html

https://ria.ru/20250320/ege-2006105621.html

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образование, основной государственный экзамен (огэ)