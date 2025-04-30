https://ria.ru/20250430/odessa-2014244334.html

Расследованию трагедии в Одессе препятствовали журналисты

Расследованию трагедии в Одессе препятствовали журналисты - РИА Новости, 30.04.2025

Расследованию трагедии в Одессе препятствовали журналисты

Расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая",... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T08:31:00+03:00

2025-04-30T08:31:00+03:00

2025-04-30T09:01:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave. "Конкретным препятствием, а именно фальсифицированием, занималась группа журналистов-расследователей, так называемая группа "Второе мая", которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для ЕСПЧ", — сказал собеседник агентства. По этой причине о независимом расследовании речь идти не может, считают в подполье. "Нюанс в том, что эту группу создали по поручительству Парубия (на тот момент глава СНБО Украины Андрей Парубий – ред.), он же является непосредственным куратором и организатором бойни", — добавил подпольщик. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20250430/odessa-2014238057.html

https://ria.ru/20250326/ganul-2007338514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одесса, украина, харьков, андрей парубий, европейский суд по правам человека (еспч), совет национальной безопасности и обороны украины