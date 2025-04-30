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Расследованию трагедии в Одессе препятствовали журналисты - РИА Новости, 30.04.2025
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08:31 30.04.2025 (обновлено: 09:01 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/odessa-2014244334.html
Расследованию трагедии в Одессе препятствовали журналисты
Расследованию трагедии в Одессе препятствовали журналисты - РИА Новости, 30.04.2025
Расследованию трагедии в Одессе препятствовали журналисты
Расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая",... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:31:00+03:00
2025-04-30T09:01:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave. "Конкретным препятствием, а именно фальсифицированием, занималась группа журналистов-расследователей, так называемая группа "Второе мая", которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для ЕСПЧ", — сказал собеседник агентства. По этой причине о независимом расследовании речь идти не может, считают в подполье. "Нюанс в том, что эту группу создали по поручительству Парубия (на тот момент глава СНБО Украины Андрей Парубий – ред.), он же является непосредственным куратором и организатором бойни", — добавил подпольщик. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20250430/odessa-2014238057.html
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в мире, одесса, украина, харьков, андрей парубий, европейский суд по правам человека (еспч), совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Одесса, Украина, Харьков, Андрей Парубий, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Совет национальной безопасности и обороны Украины
Расследованию трагедии в Одессе препятствовали журналисты

Stop Grave: расследованию трагедии в Одессе препятствовала группа журналистов

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкЛюди выбрались на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе
Люди выбрались на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Александр Полищук
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Люди выбрались на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave.
"Конкретным препятствием, а именно фальсифицированием, занималась группа журналистов-расследователей, так называемая группа "Второе мая", которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для ЕСПЧ", — сказал собеседник агентства.
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По этой причине о независимом расследовании речь идти не может, считают в подполье.
"Нюанс в том, что эту группу создали по поручительству Парубия (на тот момент глава СНБО Украины Андрей Парубий – ред.), он же является непосредственным куратором и организатором бойни", — добавил подпольщик.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
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