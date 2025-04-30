Рейтинг@Mail.ru
Очевидец рассказал, откуда по Дому профсоюзов в Одессе стреляли снайперы - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:18 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/odessa-2014238057.html
Очевидец рассказал, откуда по Дому профсоюзов в Одессе стреляли снайперы
Очевидец рассказал, откуда по Дому профсоюзов в Одессе стреляли снайперы - РИА Новости, 30.04.2025
Очевидец рассказал, откуда по Дому профсоюзов в Одессе стреляли снайперы
Снайперы стреляли по участникам "антимайдана" в Доме Профсоюзов Одессы 2 мая 2014 года с военного объекта, рассказал РИА Новости очевидец событий Игорь Немодруг РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T06:18:00+03:00
2025-04-30T06:18:00+03:00
одесса
украина
харьков
мария захарова
европейский суд по правам человека (еспч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868454786_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_9acaec7a1e7b7e5ed41dea9013d59e95.jpg
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Снайперы стреляли по участникам "антимайдана" в Доме Профсоюзов Одессы 2 мая 2014 года с военного объекта, рассказал РИА Новости очевидец событий Игорь Немодруг в преддверии 11-й годовщины трагедии. Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "Там снайпера стреляли со здания. Кто Одессу знает, там высотка такая. Через площадь, через улицу Свердлова большая высотка. И за ней еще не такие высокие здания Одесского военного округа. То есть здания принадлежат воякам. Там целый комплекс такой зданий. Вот откуда-то оттуда стреляли снайпера", - сказал Немодруг. По словам собеседника агентства, он сам чуть не стал жертвой одного из снайперских выстрелов. "Ребята наши сидят и меня так раз за рукав пригнули и посадили. И в этот момент в окне в торце коридора разбивается стекло, и пуля в потолок врезается. На крыльце туда прилетели пули", - добавил он. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего активисты укрылись в Доме профсоюзов, пытаясь спастись. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
https://ria.ru/20250430/dom-2014227655.html
https://ria.ru/20250320/sbu-2006323967.html
одесса
украина
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868454786_0:0:2213:1660_1920x0_80_0_0_85d97be5787bb57768de2471347128dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, украина, харьков, мария захарова, европейский суд по правам человека (еспч)
Одесса, Украина, Харьков, Мария Захарова, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Очевидец рассказал, откуда по Дому профсоюзов в Одессе стреляли снайперы

Очевидец Немодруг: Снайперы стреляли по Дому профсоюзов с военного объекта

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкПожар в здании Дома профсоюзов в Одессе
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в медиабанк
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Снайперы стреляли по участникам "антимайдана" в Доме Профсоюзов Одессы 2 мая 2014 года с военного объекта, рассказал РИА Новости очевидец событий Игорь Немодруг в преддверии 11-й годовщины трагедии.
Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Экс-депутат рассказал, зачем нужно решение ЕСПЧ по поджогу Дома профсоюзов
01:40
"Там снайпера стреляли со здания. Кто Одессу знает, там высотка такая. Через площадь, через улицу Свердлова большая высотка. И за ней еще не такие высокие здания Одесского военного округа. То есть здания принадлежат воякам. Там целый комплекс такой зданий. Вот откуда-то оттуда стреляли снайпера", - сказал Немодруг.
По словам собеседника агентства, он сам чуть не стал жертвой одного из снайперских выстрелов.
"Ребята наши сидят и меня так раз за рукав пригнули и посадили. И в этот момент в окне в торце коридора разбивается стекло, и пуля в потолок врезается. На крыльце туда прилетели пули", - добавил он.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего активисты укрылись в Доме профсоюзов, пытаясь спастись.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления.
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
Представитель движения Stop Grave: Демьян Ганул работал с СБУ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе сотрудничал с СБУ
20 марта, 21:25
 
ОдессаУкраинаХарьковМария ЗахароваЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала