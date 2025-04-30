https://ria.ru/20250430/odessa-2014238057.html

Очевидец рассказал, откуда по Дому профсоюзов в Одессе стреляли снайперы

Очевидец рассказал, откуда по Дому профсоюзов в Одессе стреляли снайперы - РИА Новости, 30.04.2025

Очевидец рассказал, откуда по Дому профсоюзов в Одессе стреляли снайперы

Снайперы стреляли по участникам "антимайдана" в Доме Профсоюзов Одессы 2 мая 2014 года с военного объекта, рассказал РИА Новости очевидец событий Игорь Немодруг РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T06:18:00+03:00

2025-04-30T06:18:00+03:00

2025-04-30T06:18:00+03:00

одесса

украина

харьков

мария захарова

европейский суд по правам человека (еспч)

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Снайперы стреляли по участникам "антимайдана" в Доме Профсоюзов Одессы 2 мая 2014 года с военного объекта, рассказал РИА Новости очевидец событий Игорь Немодруг в преддверии 11-й годовщины трагедии. Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "Там снайпера стреляли со здания. Кто Одессу знает, там высотка такая. Через площадь, через улицу Свердлова большая высотка. И за ней еще не такие высокие здания Одесского военного округа. То есть здания принадлежат воякам. Там целый комплекс такой зданий. Вот откуда-то оттуда стреляли снайпера", - сказал Немодруг. По словам собеседника агентства, он сам чуть не стал жертвой одного из снайперских выстрелов. "Ребята наши сидят и меня так раз за рукав пригнули и посадили. И в этот момент в окне в торце коридора разбивается стекло, и пуля в потолок врезается. На крыльце туда прилетели пули", - добавил он. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего активисты укрылись в Доме профсоюзов, пытаясь спастись. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.

https://ria.ru/20250430/dom-2014227655.html

https://ria.ru/20250320/sbu-2006323967.html

одесса

украина

харьков

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одесса, украина, харьков, мария захарова, европейский суд по правам человека (еспч)