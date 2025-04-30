https://ria.ru/20250430/obstrel-2014225203.html

Украинские войска 17 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 17 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.04.2025

Украинские войска 17 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 17 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 39 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T00:32:00+03:00

2025-04-30T00:32:00+03:00

2025-04-30T00:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска 17 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 39 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Семнадцать вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено 39 боеприпасов. По данным управления, поступили сведения о ранениях 17 мирных жителей, в том числе ребенка, а также пяти сотрудников МВД по ДНР. За предыдущие сутки было зафиксировано 29 обстрелов.

https://ria.ru/20250429/opasnost-2014222479.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина