На создание образовательных кластеров в регионах выделят миллиард рублей
Правительство выделит миллиард рублей на расширение проекта "Профессионалитет"
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСтудент Регионального технического колледжа в кабинете сантехнических и вентиляционных систем
Студент Регионального технического колледжа в кабинете сантехнических и вентиляционных систем. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство РФ выделит 1 миллиард рублей на создание образовательных и производственных кластеров в рамках проекта "Профессионалитет" в 13 субъектах России, в том числе в новых регионах и в Приграничье, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"Будут созданы еще 13 образовательных и производственных кластеров в 13 российских субъектах, и правительство выделит на эти цели один миллиард рублей. Средства получат приграничные и новые регионы, а также Севастополь, Крым, Ингушетия и Еврейская автономная область", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
Председатель правительства РФ подчеркнул, что в текущих условиях такое финансирование станет ощутимым подспорьем для этих территорий, чтобы там могли подготовить нужные для своей экономики и социальной сферы квалифицированные кадры, привлекать к сотрудничеству и образовательному процессу предприятия.
Кроме того, Мишустин поручил Минпросвещения активно развивать проект, чтобы в ближайшие годы подключить к нему все колледжи в стране.
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