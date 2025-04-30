Рейтинг@Mail.ru
На создание образовательных кластеров в регионах выделят миллиард рублей - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/obrazovanie-2014367917.html
На создание образовательных кластеров в регионах выделят миллиард рублей
На создание образовательных кластеров в регионах выделят миллиард рублей - РИА Новости, 30.04.2025
На создание образовательных кластеров в регионах выделят миллиард рублей
Правительство РФ выделит 1 миллиард рублей на создание образовательных и производственных кластеров в рамках проекта "Профессионалитет" в 13 субъектах России, в РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:48:00+03:00
2025-04-30T14:48:00+03:00
экономика
россия
севастополь
михаил мишустин
правительство рф
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870010495_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_b2134879e9696bcfdcac306d2065f932.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство РФ выделит 1 миллиард рублей на создание образовательных и производственных кластеров в рамках проекта "Профессионалитет" в 13 субъектах России, в том числе в новых регионах и в Приграничье, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Будут созданы еще 13 образовательных и производственных кластеров в 13 российских субъектах, и правительство выделит на эти цели один миллиард рублей. Средства получат приграничные и новые регионы, а также Севастополь, Крым, Ингушетия и Еврейская автономная область", - сказал Мишустин на заседании кабмина. Председатель правительства РФ подчеркнул, что в текущих условиях такое финансирование станет ощутимым подспорьем для этих территорий, чтобы там могли подготовить нужные для своей экономики и социальной сферы квалифицированные кадры, привлекать к сотрудничеству и образовательному процессу предприятия. Кроме того, Мишустин поручил Минпросвещения активно развивать проект, чтобы в ближайшие годы подключить к нему все колледжи в стране.
https://ria.ru/20250428/mishustin-2013828799.html
россия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870010495_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8b5f44a61ca21843265b301fea93bac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, севастополь, михаил мишустин, правительство рф, образование
Экономика, Россия, Севастополь, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Образование
На создание образовательных кластеров в регионах выделят миллиард рублей

Правительство выделит миллиард рублей на расширение проекта "Профессионалитет"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСтудент Регионального технического колледжа в кабинете сантехнических и вентиляционных систем
Студент Регионального технического колледжа в кабинете сантехнических и вентиляционных систем - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Студент Регионального технического колледжа в кабинете сантехнических и вентиляционных систем. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство РФ выделит 1 миллиард рублей на создание образовательных и производственных кластеров в рамках проекта "Профессионалитет" в 13 субъектах России, в том числе в новых регионах и в Приграничье, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Будут созданы еще 13 образовательных и производственных кластеров в 13 российских субъектах, и правительство выделит на эти цели один миллиард рублей. Средства получат приграничные и новые регионы, а также Севастополь, Крым, Ингушетия и Еврейская автономная область", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
Председатель правительства РФ подчеркнул, что в текущих условиях такое финансирование станет ощутимым подспорьем для этих территорий, чтобы там могли подготовить нужные для своей экономики и социальной сферы квалифицированные кадры, привлекать к сотрудничеству и образовательному процессу предприятия.
Кроме того, Мишустин поручил Минпросвещения активно развивать проект, чтобы в ближайшие годы подключить к нему все колледжи в стране.
Сварщик работает в цехе - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Мишустин рассказал о зарплате сварщиков
28 апреля, 14:16
 
ЭкономикаРоссияСевастопольМихаил МишустинПравительство РФОбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала