https://ria.ru/20250430/obrazovanie-2014367917.html

На создание образовательных кластеров в регионах выделят миллиард рублей

На создание образовательных кластеров в регионах выделят миллиард рублей - РИА Новости, 30.04.2025

На создание образовательных кластеров в регионах выделят миллиард рублей

Правительство РФ выделит 1 миллиард рублей на создание образовательных и производственных кластеров в рамках проекта "Профессионалитет" в 13 субъектах России, в РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:48:00+03:00

2025-04-30T14:48:00+03:00

2025-04-30T14:48:00+03:00

экономика

россия

севастополь

михаил мишустин

правительство рф

образование

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство РФ выделит 1 миллиард рублей на создание образовательных и производственных кластеров в рамках проекта "Профессионалитет" в 13 субъектах России, в том числе в новых регионах и в Приграничье, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Будут созданы еще 13 образовательных и производственных кластеров в 13 российских субъектах, и правительство выделит на эти цели один миллиард рублей. Средства получат приграничные и новые регионы, а также Севастополь, Крым, Ингушетия и Еврейская автономная область", - сказал Мишустин на заседании кабмина. Председатель правительства РФ подчеркнул, что в текущих условиях такое финансирование станет ощутимым подспорьем для этих территорий, чтобы там могли подготовить нужные для своей экономики и социальной сферы квалифицированные кадры, привлекать к сотрудничеству и образовательному процессу предприятия. Кроме того, Мишустин поручил Минпросвещения активно развивать проект, чтобы в ближайшие годы подключить к нему все колледжи в стране.

https://ria.ru/20250428/mishustin-2013828799.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, севастополь, михаил мишустин, правительство рф, образование