https://ria.ru/20250430/oborona-2014334798.html
ЕК выделит 910 миллионов евро на оборонную промышленность Евросоюза
ЕК выделит 910 миллионов евро на оборонную промышленность Евросоюза - РИА Новости, 30.04.2025
ЕК выделит 910 миллионов евро на оборонную промышленность Евросоюза
Еврокомиссия выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиты от БПЛА, в проектах РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:23:00+03:00
2025-04-30T13:23:00+03:00
2025-04-30T13:23:00+03:00
украина
европа
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Еврокомиссия выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиты от БПЛА, в проектах сможет участвовать Украина, говорится в распространенном заявлении ЕК. "Еврокомиссия инвестирует 910 миллионов евро в рамках Европейского оборонного фонда для создания сильной и инновационной оборонной промышленности в Европе. Эти инвестиции направлены на устранение ключевых пробелов в таких областях как мобильность, защита от беспилотников. Более того, впервые украинская оборонная промышленность может быть связана с такими проектами", - указывается в документе. Как сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье, средства пойдут на финансирование 62 проектов в оборонном секторе.
https://ria.ru/20250318/plany-2005801008.html
украина
европа
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Украина, Европа, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
ЕК выделит 910 миллионов евро на оборонную промышленность Евросоюза
ЕК выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС