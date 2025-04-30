https://ria.ru/20250430/oborona-2014334798.html

ЕК выделит 910 миллионов евро на оборонную промышленность Евросоюза

ЕК выделит 910 миллионов евро на оборонную промышленность Евросоюза - РИА Новости, 30.04.2025

ЕК выделит 910 миллионов евро на оборонную промышленность Евросоюза

Еврокомиссия выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиты от БПЛА, в проектах РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:23:00+03:00

2025-04-30T13:23:00+03:00

2025-04-30T13:23:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Еврокомиссия выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиты от БПЛА, в проектах сможет участвовать Украина, говорится в распространенном заявлении ЕК. "Еврокомиссия инвестирует 910 миллионов евро в рамках Европейского оборонного фонда для создания сильной и инновационной оборонной промышленности в Европе. Эти инвестиции направлены на устранение ключевых пробелов в таких областях как мобильность, защита от беспилотников. Более того, впервые украинская оборонная промышленность может быть связана с такими проектами", - указывается в документе. Как сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье, средства пойдут на финансирование 62 проектов в оборонном секторе.

https://ria.ru/20250318/plany-2005801008.html

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украина, европа, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, в мире