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Глобальный цифровой форум в Нижнем Новгороде пройдет 5-6 июня - РИА Новости, 30.04.2025
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13:32 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/novgorod-2014337653.html
Глобальный цифровой форум в Нижнем Новгороде пройдет 5-6 июня
Глобальный цифровой форум в Нижнем Новгороде пройдет 5-6 июня - РИА Новости, 30.04.2025
Глобальный цифровой форум в Нижнем Новгороде пройдет 5-6 июня
Ожидается 1,5 тысячи иностранных гостей и более 10 тысяч подключений онлайн в рамках глобального цифрового форума в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:32:00+03:00
2025-04-30T13:32:00+03:00
технологии
нижний новгород
россия
дмитрий григоренко
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ожидается 1,5 тысячи иностранных гостей и более 10 тысяч подключений онлайн в рамках глобального цифрового форума в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Глобальный цифровой форум пройдет 5 и 6 июня в Нижнем Новгороде. Мероприятие станет площадкой для выстраивания диалога между представителями российских и зарубежных IT-компаний, органами власти, научным и экспертным сообществом. Ожидается 1,5 тысячи иностранных гостей и еще более 10 тысяч подключений онлайн", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках повестки форума участники обсудят актуальные вопросы, сформированные развитием технологий - от эффектов внедрения искусственного интеллекта до проблемы преодоления разрыва в скорости цифровой трансформации разных стран, подходов к повышению цифровой и медиаграмотности различных возрастных групп.
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технологии, нижний новгород, россия, дмитрий григоренко, общество
Технологии, Нижний Новгород, Россия, Дмитрий Григоренко, Общество
Глобальный цифровой форум в Нижнем Новгороде пройдет 5-6 июня

На цифровом форуме в Нижнем Новгороде ожидается 1,5 тысячи иностранных гостей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Нижний Новгород. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ожидается 1,5 тысячи иностранных гостей и более 10 тысяч подключений онлайн в рамках глобального цифрового форума в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Глобальный цифровой форум пройдет 5 и 6 июня в Нижнем Новгороде. Мероприятие станет площадкой для выстраивания диалога между представителями российских и зарубежных IT-компаний, органами власти, научным и экспертным сообществом. Ожидается 1,5 тысячи иностранных гостей и еще более 10 тысяч подключений онлайн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках повестки форума участники обсудят актуальные вопросы, сформированные развитием технологий - от эффектов внедрения искусственного интеллекта до проблемы преодоления разрыва в скорости цифровой трансформации разных стран, подходов к повышению цифровой и медиаграмотности различных возрастных групп.
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