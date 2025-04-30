https://ria.ru/20250430/novgorod-2014337653.html

Глобальный цифровой форум в Нижнем Новгороде пройдет 5-6 июня

Глобальный цифровой форум в Нижнем Новгороде пройдет 5-6 июня - РИА Новости, 30.04.2025

Глобальный цифровой форум в Нижнем Новгороде пройдет 5-6 июня

Ожидается 1,5 тысячи иностранных гостей и более 10 тысяч подключений онлайн в рамках глобального цифрового форума в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:32:00+03:00

2025-04-30T13:32:00+03:00

2025-04-30T13:32:00+03:00

технологии

нижний новгород

россия

дмитрий григоренко

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ожидается 1,5 тысячи иностранных гостей и более 10 тысяч подключений онлайн в рамках глобального цифрового форума в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Глобальный цифровой форум пройдет 5 и 6 июня в Нижнем Новгороде. Мероприятие станет площадкой для выстраивания диалога между представителями российских и зарубежных IT-компаний, органами власти, научным и экспертным сообществом. Ожидается 1,5 тысячи иностранных гостей и еще более 10 тысяч подключений онлайн", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках повестки форума участники обсудят актуальные вопросы, сформированные развитием технологий - от эффектов внедрения искусственного интеллекта до проблемы преодоления разрыва в скорости цифровой трансформации разных стран, подходов к повышению цифровой и медиаграмотности различных возрастных групп.

https://ria.ru/20250429/putin-2014135713.html

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технологии, нижний новгород, россия, дмитрий григоренко, общество