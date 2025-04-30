https://ria.ru/20250430/netreba-2014412347.html

Суд отклонил жалобу экс-директора "Русагро" на арест

Суд отклонил жалобу экс-директора "Русагро" на арест - РИА Новости, 30.04.2025

Суд отклонил жалобу экс-директора "Русагро" на арест

Мосгорсуд отклонил жалобу бывшего гендиректора "Русагро" Басова на арест по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:19:00+03:00

2025-04-30T16:19:00+03:00

2025-04-30T16:56:00+03:00

происшествия

русагро

солнечные продукты

вадим мошкович

россия

китай

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007563754_0:168:3041:1879_1920x0_80_0_0_32c527a7618dd284b66f91d9c854aa03.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу бывшего гендиректора "Русагро" Басова на арест по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости"Постановление оставить без изменения", - огласила решение судья.В конце марта Мещанский суд Москвы арестовал бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова и основателя "Русагро" Вадима Мошковича до 25 мая. Оба обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Никто из фигурантов не признал свою вину. Защита просила отпустить Басова под домашний арест, за Мошковича предлагали залог в один миллиард рублей.По делу проходит двое потерпевших: кипрская компания "Солпро инвестмент лтд" основатель холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров и компания "Сингента" – российское подразделение нефтехимической и агрохимической китайской компании Sinochem Holdings. Последняя заявила гражданский иск по делу на сумму 999 миллионов 360 тысяч 920 рублей 89 копеек".Компания позиционирует себя как одного из мировых лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства.Само же уголовное дело было инициировано по заявлению Бурова.Как ранее стало известно РИА Новости, в заявлении в МВД речь шла о событиях 2018 года. Заявитель указывал, что представители ГК "Русагро", "под предлогом инвестирования, заключили с "Солпро инвестмент лтд", которое в свою очередь является учредителем холдинга" "Солнечные продукты", договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования".Как писал заявитель, представители ГК "Русагро" не исполнили свои обязательства в полном объеме, "при этом завладели активами холдинга "Солнечные продукты", которыми распорядились по своему усмотрению, он просил привлечь Мошковича по части 4 статьи 159 УК РФ. Изначально правоохранительные органы отказались возбуждать дела, однако постановление было обжаловано в Таганский районный суд, а затем в апелляцию Мосгорсуда, которая отменила решения нижестоящих инстанций и отправила материалы на новое рассмотрение. Вскоре после этого было возбуждено уголовное дело.Защита настаивала на вынесении постановления об избрании ареста с нарушениями. Адвокат Дмитрий Кравченко пояснил, что первая инстанция вынесла решение по ходатайству об отложении заседания на 72 часа "прямо в зале суда, без ухода в совещательную комнату". Он настаивал, что по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности помещать в СИЗО обвиняемых нельзя. Защитник приобщил к материалам грамоты и благодарности Басова, просил отпустить его под домашний арест. Другой адвокат Сергей Жиганов просил отпустить Басова под залог, сумму которого оставил на усмотрение суда.Суд не стал приобщать грамоты и рекомендательные письма защиты.Сам Басов заявил по видео-конференц-связи, что более 20 лет руководил крупными компаниями, отчитывался "Медведеву и Путину", не планирует никуда уезжать. Он настаивал, что не собирается покидать страну, поскольку в России у него находится большое количество недвижимости, а заграницей ничего нет. Фигурант также отверг довод следствия о том, что он может помешать расследованию или оказать давление на свидетелей, он напомнил, что в компании не работает уже три года и не сможет "оказать давление на топ-менеджмент "Русагро".Представитель потерпевшего - компании "Сингента" заявила, что в случае, если фигуранты не погасят ущерб перед компанией, они могут спровоцировать" международный конфликт" между Россией и КНР, так как компания китайская. Она возражала против приобщении грамот и поручительств в отношении Басова, поскольку они были представлены в виде копий.Следователь поддержал потерпевшего и просил отказать в удовлетворении жалобы защиты. Прокурор был солидарен с обоими.

https://ria.ru/20250329/moshkovich-2008079774.html

https://ria.ru/20250423/moshkovich-2012979610.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, русагро , солнечные продукты, вадим мошкович, россия, китай, московский городской суд