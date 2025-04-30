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Против вице-мэра Краснодара Нетребы завели дело о мошенничестве - РИА Новости, 30.04.2025
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10:49 30.04.2025 (обновлено: 11:00 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/netreba-2014281281.html
Против вице-мэра Краснодара Нетребы завели дело о мошенничестве
Против вице-мэра Краснодара Нетребы завели дело о мошенничестве - РИА Новости, 30.04.2025
Против вице-мэра Краснодара Нетребы завели дело о мошенничестве
Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено против задержанного во вторник вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:49:00+03:00
2025-04-30T11:00:00+03:00
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено против задержанного во вторник вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере - ред.)", - сказал собеседник агентства.Дело расследуют в СК, других фигурантов в нем пока нет, добавил он.Во вторник в силовых структурах РИА Новости сообщили об обысках в кабинете Нетребы и его задержании.Нетреба занял пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года, курирует вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.
https://ria.ru/20250429/sud-2014189851.html
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
Против вице-мэра Краснодара Нетребы завели дело о мошенничестве

Против вице-мэра Краснодара Нетребы завели дело об особо крупном мошенничестве

© Фото : KRD.ru/TelegramВсеволод Нетреба
Всеволод Нетреба - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : KRD.ru/Telegram
Всеволод Нетреба. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено против задержанного во вторник вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере - ред.)", - сказал собеседник агентства.
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Дело расследуют в СК, других фигурантов в нем пока нет, добавил он.
Во вторник в силовых структурах РИА Новости сообщили об обысках в кабинете Нетребы и его задержании.
Нетреба занял пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года, курирует вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.
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