Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, зачем немцы пришли в СССР в 1941 году - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/nemtsy-2014286918.html
Песков рассказал, зачем немцы пришли в СССР в 1941 году
Песков рассказал, зачем немцы пришли в СССР в 1941 году - РИА Новости, 30.04.2025
Песков рассказал, зачем немцы пришли в СССР в 1941 году
Ни у кого не должно быть сомнений, что немцы в 1941 году пришли в СССР, чтобы сделать советский народ рабами или уничтожить, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:10:00+03:00
2025-04-30T11:10:00+03:00
ссср
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ни у кого не должно быть сомнений, что немцы в 1941 году пришли в СССР, чтобы сделать советский народ рабами или уничтожить, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. "Ни у кого не должно быть никакого сомнения, немцы пришли в нашу страну, тогда в Советский Союз, чтобы нас сделать рабами, а кто окажется лишний, чтобы уничтожить. И это не слова пропаганды. Это слова, которые говорили сами немцы. Это слова, которые говорил Гитлер на всех совещаниях, когда верстался план Барбаросса, нас всех должны были убить", - сказал Песков на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/natsizm-2014286132.html
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, дмитрий песков
СССР, Дмитрий Песков
Песков рассказал, зачем немцы пришли в СССР в 1941 году

Песков: немцы в 1941 году пришли в СССР, чтобы сделать нас рабами или уничтожить

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ни у кого не должно быть сомнений, что немцы в 1941 году пришли в СССР, чтобы сделать советский народ рабами или уничтожить, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
«
"Ни у кого не должно быть никакого сомнения, немцы пришли в нашу страну, тогда в Советский Союз, чтобы нас сделать рабами, а кто окажется лишний, чтобы уничтожить. И это не слова пропаганды. Это слова, которые говорили сами немцы. Это слова, которые говорил Гитлер на всех совещаниях, когда верстался план Барбаросса, нас всех должны были убить", - сказал Песков на марафоне "Знание. Первые".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Нацизм в Европе начинался так же, как сейчас на Украине, заявил Песков
11:08
 
СССРДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала