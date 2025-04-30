https://ria.ru/20250430/nemtsy-2014286918.html

Песков рассказал, зачем немцы пришли в СССР в 1941 году

Песков рассказал, зачем немцы пришли в СССР в 1941 году - РИА Новости, 30.04.2025

Песков рассказал, зачем немцы пришли в СССР в 1941 году

Ни у кого не должно быть сомнений, что немцы в 1941 году пришли в СССР, чтобы сделать советский народ рабами или уничтожить, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:10:00+03:00

2025-04-30T11:10:00+03:00

2025-04-30T11:10:00+03:00

ссср

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ни у кого не должно быть сомнений, что немцы в 1941 году пришли в СССР, чтобы сделать советский народ рабами или уничтожить, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. "Ни у кого не должно быть никакого сомнения, немцы пришли в нашу страну, тогда в Советский Союз, чтобы нас сделать рабами, а кто окажется лишний, чтобы уничтожить. И это не слова пропаганды. Это слова, которые говорили сами немцы. Это слова, которые говорил Гитлер на всех совещаниях, когда верстался план Барбаросса, нас всех должны были убить", - сказал Песков на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/natsizm-2014286132.html

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2025

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ссср, дмитрий песков