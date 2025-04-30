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Секретариат ООН встает на сторону "партии войны" по Украине, заявил Небензя
Секретариат ООН встает на сторону "партии войны" по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 30.04.2025
Секретариат ООН встает на сторону "партии войны" по Украине, заявил Небензя
Представители секретариата ООН "активно подпевают" фейкам о якобы ударах РФ по гражданским объектам Украины, становясь тем самым на сторону "партии войны",... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T02:22:00+03:00
2025-04-30T02:22:00+03:00
2025-04-30T09:28:00+03:00
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ООН, 30 апр – РИА Новости. Представители секретариата ООН "активно подпевают" фейкам о якобы ударах РФ по гражданским объектам Украины, становясь тем самым на сторону "партии войны", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Глубоко разочарованы, что секретариат ООН устами госпожи (замгенсека ООН Розмари - ред.) Дикарло не только активно подпевает этим фейкам (о якобы наносимых РФ ударов по гражданским объектам Украины - ред.), но и в своих оценках говорит дословными тезисами давно ушедшей байденовской администрации", – отметил российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Тем самым, добавил Небензя, секретариат ООН фактически становится "на ту сторону, на сторону партии войны", что грубо нарушает Устав ООН. "Такой подход подрывает доверие не только к любым умозаключениям секретариата по украинскому кризису, но и к утверждениям его руководства о желании играть конструктивную роль в мирном регулировании", – подытожил он. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS подчеркнул, что Россия в рамках СВО наносит удары только по военным целям или объектам, используемым украинскими военными.
https://ria.ru/20250430/prelyudiya-2014228291.html
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россия, украина, василий небензя, сергей лавров, оон
Россия, Украина, Василий Небензя, Сергей Лавров, ООН
Секретариат ООН встает на сторону "партии войны" по Украине, заявил Небензя
Небензя: секретариат ООН становится на сторону партии войны по Украине