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Небензя назвал согласие Украины на перемирие прелюдией к переговорам - РИА Новости, 30.04.2025
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00:57 30.04.2025 (обновлено: 01:10 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/nebenzya-2014226241.html
Небензя назвал согласие Украины на перемирие прелюдией к переговорам
Небензя назвал согласие Украины на перемирие прелюдией к переговорам - РИА Новости, 30.04.2025
Небензя назвал согласие Украины на перемирие прелюдией к переговорам
РФ готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий, несмотря на проблему с легитимностью Владимира Зеленского, заявил постпред РФ при ООН... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T00:57:00+03:00
2025-04-30T01:10:00+03:00
украина
россия
василий небензя
владимир зеленский
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ООН, 30 апр – РИА Новости. РФ готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий, несмотря на проблему с легитимностью Владимира Зеленского, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Рассчитываем на то, что украинская сторона последует нашему примеру (присоединится к перемирию в мае - ред.). Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью главы киевского режима", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
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украина, россия, василий небензя, владимир зеленский, оон
Украина, Россия, Василий Небензя, Владимир Зеленский, ООН
Небензя назвал согласие Украины на перемирие прелюдией к переговорам

Небензя: если Украина согласится на перемирие, это будет прелюдией к переговорам

© РИА Новости / Александр Щербак/POOLВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Александр Щербак/POOL
Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 30 апр – РИА Новости. РФ готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий, несмотря на проблему с легитимностью Владимира Зеленского, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Рассчитываем на то, что украинская сторона последует нашему примеру (присоединится к перемирию в мае - ред.). Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью главы киевского режима", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Россия признательна КНДР за помощь в Курской области, заявил Небензя
00:54
 
УкраинаРоссияВасилий НебензяВладимир ЗеленскийООН
 
 
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