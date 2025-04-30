https://ria.ru/20250430/nebenzya-2014226241.html

Небензя назвал согласие Украины на перемирие прелюдией к переговорам

Небензя назвал согласие Украины на перемирие прелюдией к переговорам - РИА Новости, 30.04.2025

Небензя назвал согласие Украины на перемирие прелюдией к переговорам

РФ готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий, несмотря на проблему с легитимностью Владимира Зеленского, заявил постпред РФ при ООН... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T00:57:00+03:00

2025-04-30T00:57:00+03:00

2025-04-30T01:10:00+03:00

украина

россия

василий небензя

владимир зеленский

оон

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ООН, 30 апр – РИА Новости. РФ готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий, несмотря на проблему с легитимностью Владимира Зеленского, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Рассчитываем на то, что украинская сторона последует нашему примеру (присоединится к перемирию в мае - ред.). Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью главы киевского режима", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

https://ria.ru/20250430/nebenzya-2014226054.html

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украина, россия, василий небензя, владимир зеленский, оон