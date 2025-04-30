https://ria.ru/20250430/nebenzya-2014226150.html

Небензя сообщил что диалог между Россией и США продолжается

Небензя сообщил что диалог между Россией и США продолжается - РИА Новости, 30.04.2025

Небензя сообщил что диалог между Россией и США продолжается

Диалог РФ и США продолжается, предстоит обсуждение многих нюансов будущих контуров мирного плана по урегулированию украинского конфликта, заявил постпред РФ при РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T00:56:00+03:00

2025-04-30T00:56:00+03:00

2025-04-30T01:07:00+03:00

россия

сша

василий небензя

оон

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ООН, 30 апр – РИА Новости. Диалог РФ и США продолжается, предстоит обсуждение многих нюансов будущих контуров мирного плана по урегулированию украинского конфликта, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Российско-американский диалог продолжается. Предстоит обсуждение многих нюансов будущих контуров мирного плана", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

https://ria.ru/20250430/nebenzya-2014226241.html

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2025

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россия, сша, василий небензя, оон