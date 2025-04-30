https://ria.ru/20250430/nebenzya-2014226150.html
Небензя сообщил что диалог между Россией и США продолжается
Небензя сообщил что диалог между Россией и США продолжается - РИА Новости, 30.04.2025
Небензя сообщил что диалог между Россией и США продолжается
Диалог РФ и США продолжается, предстоит обсуждение многих нюансов будущих контуров мирного плана по урегулированию украинского конфликта, заявил постпред РФ при РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T00:56:00+03:00
2025-04-30T00:56:00+03:00
2025-04-30T01:07:00+03:00
россия
сша
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:56:3069:1782_1920x0_80_0_0_5e1b512fac274492ca4acf2a51ea399c.jpg
ООН, 30 апр – РИА Новости. Диалог РФ и США продолжается, предстоит обсуждение многих нюансов будущих контуров мирного плана по урегулированию украинского конфликта, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Российско-американский диалог продолжается. Предстоит обсуждение многих нюансов будущих контуров мирного плана", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20250430/nebenzya-2014226241.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, василий небензя, оон
Россия, США, Василий Небензя, ООН
Небензя сообщил что диалог между Россией и США продолжается
Небензя: диалог России и США продолжается, предстоит обсуждение нюансов