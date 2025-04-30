https://ria.ru/20250430/nebenzya-2014226054.html
Россия признательна КНДР за помощь в Курской области, заявил Небензя
Россия признательна КНДР за помощь в Курской области, заявил Небензя - РИА Новости, 30.04.2025
Россия признательна КНДР за помощь в Курской области, заявил Небензя
РФ "крайне признательна" корейским братьям за помощь в освобождении Курской области от ВСУ, участие КНДР в операции проходило в полном соответствии с... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T00:54:00+03:00
2025-04-30T00:54:00+03:00
2025-04-30T01:05:00+03:00
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курская область
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ООН, 30 апр – РИА Новости. РФ "крайне признательна" корейским братьям за помощь в освобождении Курской области от ВСУ, участие КНДР в операции проходило в полном соответствии с международным правом, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы крайне признательны нашим корейским братьям, их подвиг и отвага навсегда останутся в памяти нашего народа", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.Небензя отметил, что Москва и Пхеньян действовали "в полном соответствии с международным правом" и, в частности, с договором о Всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, василий небензя, москва, оон
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Василий Небензя, Москва, ООН
Россия признательна КНДР за помощь в Курской области, заявил Небензя
Небензя: Россия признательна КНДР за помощь в освобождении Курской области