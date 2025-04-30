https://ria.ru/20250430/natsist-2014408052.html

Британского морпеха подозревают в связях с неонацистами, пишет Times

Британского морпеха подозревают в связях с неонацистами, пишет Times - РИА Новости, 30.04.2025

Британского морпеха подозревают в связях с неонацистами, пишет Times

Солдат морской пехоты Великобритании, служащий в подразделении, которое охраняет ядерное оружие страны, подозревается в связях с неонацистами, он был допрошен... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:12:00+03:00

2025-04-30T16:12:00+03:00

2025-04-30T16:12:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Солдат морской пехоты Великобритании, служащий в подразделении, которое охраняет ядерное оружие страны, подозревается в связях с неонацистами, он был допрошен контртеррористической полицией, сообщила в среду газета Times со ссылкой на источники. "Морской пехотинец в подразделении, которое охраняет силы ядерного сдерживания, был допрошен контртеррористической полицией из-за предполагаемых неонацистских связей", - говорится в статье. Несколько месяцев назад мужчина, имя которого не называется, разместил среди коллег опрос, интересуясь у них, не обеспокоены ли они тем, что политика разнообразия, равенства и инклюзивности может создать "неузнаваемую, слабую и скомпрометированную версию" морской пехоты, пишет Times. За этим последовало внутреннее расследование, и морпех был опрошен министерством обороны, когда стало очевидно, что он состоит в неонацистской политической партии, сообщает газета. О мужчине сообщили в антитеррористическую программу Prevent по предотвращению радикализации людей, а после его допросила полиция. По информации издания, морпех служит в 43-м спецподразделении, которое круглосуточно следит за тем, чтобы не допустить несанкционированного доступа на подлодки с ядерным оружием. Его допуск к секретной информации был приостановлен, и ему приказали работать из дома, а не непосредственно на военной-морской базе Фаслейн, куда его недавно направили для канцелярской работы, говорится в статье.

https://ria.ru/20250414/natsist-2011168770.html

https://ria.ru/20250328/putin-2007841091.html

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