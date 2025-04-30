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НАТО формирует бронированный кулак, заявил глава Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 30.04.2025
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11:22 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/nato-2014289890.html
НАТО формирует бронированный кулак, заявил глава Минобороны Белоруссии
НАТО формирует бронированный кулак, заявил глава Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 30.04.2025
НАТО формирует бронированный кулак, заявил глава Минобороны Белоруссии
Страны НАТО под видом усиления защиты Европы формируют бронированный кулак, но явно не для защиты, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:22:00+03:00
2025-04-30T11:22:00+03:00
европа
белоруссия
виктор хренин
нато
в мире
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Страны НАТО под видом усиления защиты Европы формируют бронированный кулак, но явно не для защиты, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин на полях III Международного антифашистского конгресса в Подмосковье. Его цитирует пресс-служба оборонного ведомства. "Под видом усиления защиты Европы и разного рода псевдооборонительных учений странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты. Активно ведется разведка, наращивается военное присутствие в регионе, а фактически — у наших границ, проводятся масштабные учения наступательного характера, параллельно увеличиваются военные бюджеты. Следуя курсом эскалации конфликта на Украине и все большего втягивания в него Европы, саботируя мирные инициативы руководства России и новой администрации США", - заявил министр.
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европа, белоруссия, виктор хренин, нато, в мире
Европа, Белоруссия, Виктор Хренин, НАТО, В мире
НАТО формирует бронированный кулак, заявил глава Минобороны Белоруссии

Минобороны Белоруссии: НАТО формирует бронированный кулак, но явно не для защиты

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Страны НАТО под видом усиления защиты Европы формируют бронированный кулак, но явно не для защиты, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин на полях III Международного антифашистского конгресса в Подмосковье. Его цитирует пресс-служба оборонного ведомства.
«
"Под видом усиления защиты Европы и разного рода псевдооборонительных учений странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты. Активно ведется разведка, наращивается военное присутствие в регионе, а фактически — у наших границ, проводятся масштабные учения наступательного характера, параллельно увеличиваются военные бюджеты. Следуя курсом эскалации конфликта на Украине и все большего втягивания в него Европы, саботируя мирные инициативы руководства России и новой администрации США", - заявил министр.
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