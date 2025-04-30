https://ria.ru/20250430/mvd-2014461149.html

В Нальчике задержали иностранца, подозреваемого в выращивании конопли

В Нальчике задержали иностранца, подозреваемого в выращивании конопли - РИА Новости, 30.04.2025

В Нальчике задержали иностранца, подозреваемого в выращивании конопли

Сотрудники полиции в Нальчике задержали иностранца, подозреваемого в том, что он выращивал на съемной квартире коноплю в цветочных горшках для дальнейшей... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:46:00+03:00

2025-04-30T18:46:00+03:00

2025-04-30T19:03:00+03:00

происшествия

нальчик

россия

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014467685_0:150:800:600_1920x0_80_0_0_1eabfa50325838718a69b9449ec6e1dd.jpg

НАЛЬЧИК, 30 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Нальчике задержали иностранца, подозреваемого в том, что он выращивал на съемной квартире коноплю в цветочных горшках для дальнейшей продажи, сообщило МВД по Кабардино-Балкарии. "Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР… при силовой поддержке бойцов ОМОН региональной Росгвардии задержали по месту проживания в городе Нальчике 28-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков", - говорится в сообщении. В квартире, которую снимал задержанный, полицейские нашли 32 куста конопли, которые росли в цветочных горшках, изготовленную из наркосодержащих растений марихуану, а также десять фитоламп и использовавшуюся для орошения капельницу. "Подозреваемый пояснил, что якобы только для личного потребления выращивал коноплю. Однако сотрудники полиции установили, что до задержания он успел с целью сбыта спрятать в Нальчике сверток с марихуаной", - отметили в ведомстве. В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" УК РФ, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250430/pesok-2014349328.html

нальчик

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нальчик, россия, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)