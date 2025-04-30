В Нальчике задержали иностранца, подозреваемого в выращивании конопли
В КБР задержали иностранца, подозреваемого в выращивавшего конопли
© Фото : МВД по Кабардино-Балкарской Республике/ВКонтактеИностранец выращивал на съемной квартире коноплю в цветочных горшках для дальнейшей продажи
Иностранец выращивал на съемной квартире коноплю в цветочных горшках для дальнейшей продажи
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НАЛЬЧИК, 30 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Нальчике задержали иностранца, подозреваемого в том, что он выращивал на съемной квартире коноплю в цветочных горшках для дальнейшей продажи, сообщило МВД по Кабардино-Балкарии.
"Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР… при силовой поддержке бойцов ОМОН региональной Росгвардии задержали по месту проживания в городе Нальчике 28-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков", - говорится в сообщении.
В квартире, которую снимал задержанный, полицейские нашли 32 куста конопли, которые росли в цветочных горшках, изготовленную из наркосодержащих растений марихуану, а также десять фитоламп и использовавшуюся для орошения капельницу.
"Подозреваемый пояснил, что якобы только для личного потребления выращивал коноплю. Однако сотрудники полиции установили, что до задержания он успел с целью сбыта спрятать в Нальчике сверток с марихуаной", - отметили в ведомстве.
В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" УК РФ, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.