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В Нальчике задержали иностранца, подозреваемого в выращивании конопли - РИА Новости, 30.04.2025
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18:46 30.04.2025 (обновлено: 19:03 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/mvd-2014461149.html
В Нальчике задержали иностранца, подозреваемого в выращивании конопли
В Нальчике задержали иностранца, подозреваемого в выращивании конопли - РИА Новости, 30.04.2025
В Нальчике задержали иностранца, подозреваемого в выращивании конопли
Сотрудники полиции в Нальчике задержали иностранца, подозреваемого в том, что он выращивал на съемной квартире коноплю в цветочных горшках для дальнейшей... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:46:00+03:00
2025-04-30T19:03:00+03:00
происшествия
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НАЛЬЧИК, 30 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Нальчике задержали иностранца, подозреваемого в том, что он выращивал на съемной квартире коноплю в цветочных горшках для дальнейшей продажи, сообщило МВД по Кабардино-Балкарии. "Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР… при силовой поддержке бойцов ОМОН региональной Росгвардии задержали по месту проживания в городе Нальчике 28-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков", - говорится в сообщении. В квартире, которую снимал задержанный, полицейские нашли 32 куста конопли, которые росли в цветочных горшках, изготовленную из наркосодержащих растений марихуану, а также десять фитоламп и использовавшуюся для орошения капельницу. "Подозреваемый пояснил, что якобы только для личного потребления выращивал коноплю. Однако сотрудники полиции установили, что до задержания он успел с целью сбыта спрятать в Нальчике сверток с марихуаной", - отметили в ведомстве. В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" УК РФ, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.
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происшествия, нальчик, россия, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Нальчик, Россия, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Нальчике задержали иностранца, подозреваемого в выращивании конопли

В КБР задержали иностранца, подозреваемого в выращивавшего конопли

© Фото : МВД по Кабардино-Балкарской Республике/ВКонтактеИностранец выращивал на съемной квартире коноплю в цветочных горшках для дальнейшей продажи
Иностранец выращивал на съемной квартире коноплю в цветочных горшках для дальнейшей продажи - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : МВД по Кабардино-Балкарской Республике/ВКонтакте
Иностранец выращивал на съемной квартире коноплю в цветочных горшках для дальнейшей продажи
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НАЛЬЧИК, 30 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Нальчике задержали иностранца, подозреваемого в том, что он выращивал на съемной квартире коноплю в цветочных горшках для дальнейшей продажи, сообщило МВД по Кабардино-Балкарии.
"Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР… при силовой поддержке бойцов ОМОН региональной Росгвардии задержали по месту проживания в городе Нальчике 28-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков", - говорится в сообщении.
В квартире, которую снимал задержанный, полицейские нашли 32 куста конопли, которые росли в цветочных горшках, изготовленную из наркосодержащих растений марихуану, а также десять фитоламп и использовавшуюся для орошения капельницу.
"Подозреваемый пояснил, что якобы только для личного потребления выращивал коноплю. Однако сотрудники полиции установили, что до задержания он успел с целью сбыта спрятать в Нальчике сверток с марихуаной", - отметили в ведомстве.
В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" УК РФ, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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ПроисшествияНальчикРоссияОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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