https://ria.ru/20250430/mvd-2014353902.html

МВД объявило в розыск главного редактора "Дождя"* Дзядко**

МВД объявило в розыск главного редактора "Дождя"* Дзядко** - РИА Новости, 30.04.2025

МВД объявило в розыск главного редактора "Дождя"* Дзядко**

МВД объявило в розыск иноагента и главного редактора телеканала "Дождь"* Тихона Дзядко**, следует из материалов базы ведомства, с которой ознакомилось РИА... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:16:00+03:00

2025-04-30T14:16:00+03:00

2025-04-30T14:27:00+03:00

россия

латвия

нидерланды

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. МВД объявило в розыск иноагента и главного редактора телеканала "Дождь"* Тихона Дзядко**, следует из материалов базы ведомства, с которой ознакомилось РИА Новости."Тихон Викторович Дзядко** 23.06.1987... основания для розыска: разыскивается по статье УК РФ", - говорится в карточке базы розыска.По какой именно статье разыскивается Дзядко**, не уточняется.В 2023 году Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России структур телеканала "Дождь"*, таких как SIA TV Rain*, Латвия и TVR Studios B.V.*, Нидерланды. Уточняется, что организации созданы после принятия Генпрокуратурой и Роскомнадзором мер по ограничению доступа к сайту, телеканалу и страницам в социальных сетях в отношении российского ООО "Телеканал Дождь"* за систематические нарушения законов о СМИ и об информации.В ведомстве отмечали, что организациями размещается большое количество видеоматериалов, к которым ранее принималось решение об ограничении доступа в связи с нарушениями российского законодательства.*СМИ, выполняющее функции иноагента**Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ

https://ria.ru/20250430/tliashinova-2014267120.html

https://ria.ru/20250428/taratuta-2013875963.html

россия

латвия

нидерланды

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россия, латвия, нидерланды, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), министерство внутренних дел рф (мвд россии)