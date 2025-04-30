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В Муроме после падения БПЛА загорелся склад - РИА Новости, 30.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:57 30.04.2025 (обновлено: 07:02 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/murom-2014238953.html
В Муроме после падения БПЛА загорелся склад
В Муроме после падения БПЛА загорелся склад - РИА Новости, 30.04.2025
В Муроме после падения БПЛА загорелся склад
Причиной пожара на складе в Муроме стало падение БПЛА, зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T06:57:00+03:00
2025-04-30T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
муром
владимирская область
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Причиной пожара на складе в Муроме стало падение БПЛА, зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Ранее глава региона заявил, что в Муроме на площади 720 квадратных метров загорелось складское помещение, открытый огонь ликвидировали. "Причиной пожара на складе в Муроме стало падение БПЛА. Зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ", — написал Авдеев.В результате атаки беспилотников повреждены два строения, во втором обошлось без возгораний, добавил губернатор.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250430/bespilotniki-2014225109.html
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происшествия, муром, владимирская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Муром, Владимирская область
В Муроме после падения БПЛА загорелся склад

Авдеев: в Муроме после падения БПЛА загорелся склад

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Причиной пожара на складе в Муроме стало падение БПЛА, зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Ранее глава региона заявил, что в Муроме на площади 720 квадратных метров загорелось складское помещение, открытый огонь ликвидировали.
«
"Причиной пожара на складе в Муроме стало падение БПЛА. Зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ", — написал Авдеев.
В результате атаки беспилотников повреждены два строения, во втором обошлось без возгораний, добавил губернатор.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМуромВладимирская область
 
 
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