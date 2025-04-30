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В Москве открыли памятник, посвященный подвигу военных медиков в годы ВОВ - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:15 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/murashko-2014307696.html
В Москве открыли памятник, посвященный подвигу военных медиков в годы ВОВ
В Москве открыли памятник, посвященный подвигу военных медиков в годы ВОВ - РИА Новости, 30.04.2025
В Москве открыли памятник, посвященный подвигу военных медиков в годы ВОВ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыл памятник "Защитникам Отечества" в научно-исследовательском клиническом институте педиатрии и детской хирургии... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:15:00+03:00
2025-04-30T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыл памятник "Защитникам Отечества" в научно-исследовательском клиническом институте педиатрии и детской хирургии имени академика Юрия Вельтищева, передает корреспондент РИА Новости. "Помня каждого в медицинской организации, в наших семьях, мы тем воздаем память за заслуги нашим коллегам, проявившим чудеса героизма в тот период. И сегодня, в институте имени Вельтищева, мы открываем памятник, который также помнит и увековечивает подвиг наших коллег из Института в годы Великой Отечественной войны", - сказал Мурашко в ходе церемонии открытия памятника. Он добавил, что подвиг военных медиков особенный, так как 75% раненых возвращалось в строй. Мурашко отметил, что в годы войны были сформированы принципы оказания медицинской помощи, которыми пользуются по сей день. "Военные медики в Великую Отечественную войну спасали жизни бойцов и гражданского населения - это истинная правда. И самое главное, что в период начала Великой Отечественной войны, в 1941 году, когда до 40% врачей и хирургов оказалось на захваченной врагом территории, практически мобилизация именно хирургических специальностей, врачей, она была крайне необходима. Поэтому из гражданских больниц, госпиталей всего Советского Союза на тот период множество наших с вами коллег добровольно пошли спасать жизни раненых бойцов нашей страны", - добавил министр. Мурашко также провел обход отделений института: приемное отделение, отделение нейрохирургии (в котором в том числе проводятся уникальные операции детям с ДЦП), а также обновленного отделения, открытого для детей с нервно-мышечными патологиями, в котором лечат детей с редкими патологиями, в том числе со спинальной мышечной атрофией (СМА). В 1942 году сотрудники института выступили с инициативой сбора средств на постройку эскадрильи самолетов, что было отмечено письменной благодарностью Иосифа Сталина. Целый ряд специалистов ушел на фронт, другие пришли на работу в институт. Среди ветеранов войны - 24 сотрудника института. В год 80-летия Великой Победы для сохранения памяти о подвиге тех, кто сражался за наше будущее, в институте Вельтищева возведен памятник "Защитникам Отечества", на котором высечены имена ветеранов-сотрудников института.
https://ria.ru/20250424/minzdrav-2013195537.html
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общество, михаил мурашко, иосиф сталин (джугашвили), москва, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Михаил Мурашко, Иосиф Сталин (Джугашвили), Москва, День Победы
В Москве открыли памятник, посвященный подвигу военных медиков в годы ВОВ

Мурашко открыл памятник "Защитникам Отечества" у стен Пироговского университета

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии памятника Защитникам Отечества - преподавателям и врачам Пироговского Университета, погибшим во время ВОВ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии памятника Защитникам Отечества - преподавателям и врачам Пироговского Университета, погибшим во время ВОВ - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии памятника Защитникам Отечества - преподавателям и врачам Пироговского Университета, погибшим во время ВОВ
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыл памятник "Защитникам Отечества" в научно-исследовательском клиническом институте педиатрии и детской хирургии имени академика Юрия Вельтищева, передает корреспондент РИА Новости.
"Помня каждого в медицинской организации, в наших семьях, мы тем воздаем память за заслуги нашим коллегам, проявившим чудеса героизма в тот период. И сегодня, в институте имени Вельтищева, мы открываем памятник, который также помнит и увековечивает подвиг наших коллег из Института в годы Великой Отечественной войны", - сказал Мурашко в ходе церемонии открытия памятника.
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Он добавил, что подвиг военных медиков особенный, так как 75% раненых возвращалось в строй. Мурашко отметил, что в годы войны были сформированы принципы оказания медицинской помощи, которыми пользуются по сей день.
"Военные медики в Великую Отечественную войну спасали жизни бойцов и гражданского населения - это истинная правда. И самое главное, что в период начала Великой Отечественной войны, в 1941 году, когда до 40% врачей и хирургов оказалось на захваченной врагом территории, практически мобилизация именно хирургических специальностей, врачей, она была крайне необходима. Поэтому из гражданских больниц, госпиталей всего Советского Союза на тот период множество наших с вами коллег добровольно пошли спасать жизни раненых бойцов нашей страны", - добавил министр.
Мурашко также провел обход отделений института: приемное отделение, отделение нейрохирургии (в котором в том числе проводятся уникальные операции детям с ДЦП), а также обновленного отделения, открытого для детей с нервно-мышечными патологиями, в котором лечат детей с редкими патологиями, в том числе со спинальной мышечной атрофией (СМА).
В 1942 году сотрудники института выступили с инициативой сбора средств на постройку эскадрильи самолетов, что было отмечено письменной благодарностью Иосифа Сталина. Целый ряд специалистов ушел на фронт, другие пришли на работу в институт. Среди ветеранов войны - 24 сотрудника института. В год 80-летия Великой Победы для сохранения памяти о подвиге тех, кто сражался за наше будущее, в институте Вельтищева возведен памятник "Защитникам Отечества", на котором высечены имена ветеранов-сотрудников института.
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