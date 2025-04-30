В Музее кино пройдут показы восстановленных мультфильмов военных лет
В Музее кино пройдут бесплатные показы восстановленных картин "Союзмультфильма"
Государственный центральный музей кино. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Музее кино пройдут бесплатные показы восстановленных к 80-летию Победы анимационных лент "Союзмультфильма", в программе заявлено более десяти мультфильмов военных лет, сообщили в пресс-службе Музея кино.
"В рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Музей кино организует открытые сеансы более десяти восстановленных мультфильмов киностудии "Союзмультфильм". Показы пройдут бесплатно 2 и 17 мая", - говорится в сообщении.
Как уточняют в пресс-службе Музея кино, сеансы объединят ленты, созданные как во время боевых действий, так и в первые послевоенные годы. Процесс восстановления включал в себя устранение технических дефектов, возникших из-за естественного устаревания пленки.
"Мультфильмы, созданные в суровые годы войны и в первые послевоенные годы, демонстрируют силу духа и творческое упорство сотрудников киностудии, которые, несмотря на все трудности, не останавливали работу. Именно в тот период сформировался уникальный стиль наших аниматоров, пронизанный идеями гуманизма. Реставрация классических лент — это не только дань памяти их создателям, но и источник вдохновения для новых поколений", - приводит пресс-служба слова председателя Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
В программе кинопоказов заявлены – "Муха-Цокотуха" (1941, реж. Владимир Сутеев), "Лиса, Заяц и Петух" (1942, реж. Ольга Ходатаева), "Ёлка" (1942, реж. Михаил Цехановский и Пётр Носов), "Слон и Моська" (1941, реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис), "Синица" (1944, реж. Мстислав Пащенко, Александр Иванов), "Орел и Крот" (1944, реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис), "Телефон" (1944, реж. Михаил Цехановский), "Песенка радости" (1946, реж. Мстислав Пащенко), "Серая шейка" (1948, реж. Леонид Альмарик, Владимир Полковников), "Тихая поляна" (1946, реж. Борис Дёжкин, Геннадий Филиппов), "Федя Зайцев" (1948, реж. Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг), "Цветик – Семицветик" (1948, реж. Михаил Цехановский) и многие другие шедевры анимации.
Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
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