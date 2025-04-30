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Инженерное чудо над Керченским проливом. Крымский мост
Инженерное чудо над Керченским проливом. Крымский мост - РИА Новости, 30.04.2025
Инженерное чудо над Керченским проливом. Крымский мост
В 2018 году российские инженеры и строители в рекордные сроки возвели Крымский мост протяженностью 19 километров. Это самое длинное сооружение такого типа в Европе. При возведении моста строителям приходилось выполнять работы, которые раньше в России никто не делал. Подробнее о рекордах и особенностях конструкции Крымского моста — в инфографике.
2025-04-30T04:00:00+03:00
2025-04-30T04:00:00+03:00
2025-04-30T04:00:00+03:00
обогнавшие время
керченский пролив
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технологии
строительство
россия
президентский фонд культурных инициатив
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Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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РИА Новости
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керченский пролив, республика крым, крымский мост, технологии, строительство, россия, президентский фонд культурных инициатив, инфографика
Обогнавшие время, Керченский пролив, Республика Крым, Крымский мост, Технологии, Строительство, Россия, Президентский фонд культурных инициатив
Инженерное чудо над Керченским проливом. Крымский мост
В 2018 году российские инженеры и строители в рекордные сроки возвели Крымский мост протяженностью 19 километров. Это самое длинное сооружение такого типа в Европе. При возведении моста строителям приходилось выполнять работы, которые раньше в России никто не делал. Подробнее о рекордах и особенностях конструкции Крымского моста — в инфографике.