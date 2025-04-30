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Инженерное чудо над Керченским проливом. Крымский мост

Инженерное чудо над Керченским проливом. Крымский мост - РИА Новости, 30.04.2025

Инженерное чудо над Керченским проливом. Крымский мост

В 2018 году российские инженеры и строители в рекордные сроки возвели Крымский мост протяженностью 19 километров. Это самое длинное сооружение такого типа в Европе. При возведении моста строителям приходилось выполнять работы, которые раньше в России никто не делал. Подробнее о рекордах и особенностях конструкции Крымского моста — в инфографике.

2025-04-30T04:00:00+03:00

2025-04-30T04:00:00+03:00

2025-04-30T04:00:00+03:00

обогнавшие время

керченский пролив

республика крым

крымский мост

технологии

строительство

россия

президентский фонд культурных инициатив

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Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

керченский пролив

республика крым

россия

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2025

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керченский пролив, республика крым, крымский мост, технологии, строительство, россия, президентский фонд культурных инициатив, инфографика