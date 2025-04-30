Живописный мост на северо-западе Москвы оборудовали подсветкой
Живописный мост в Москве оборудовали архитектурно-художественной подсветкой
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыЖивописный мост на северо-западе Москвы оборудовали архитектурно-художественной подсветкой
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Живописный мост на северо-западе Москвы оборудовали архитектурно-художественной подсветкой
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства оборудовали архитектурно-художественной подсветкой Живописный мост на северо-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Все главные столичные мосты оснащены архитектурно-художественной подсветкой, которая дает возможность подчеркнуть их архитектурные элементы и создать красивый визуальный образ сооружений. Оснастили подсветкой Живописный мост через Москву-реку, выполнили техприсоединение, и вечером уже можно полюбоваться новой подсветкой", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что проведены работы по монтажу осветительных приборов внутри и в основании вант сооружения.
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"Энергетики АО "ОЭК" смонтировали в общей сложности более 400 светодиодных осветительных приборов мощностью от 150 до 200 Ватт теплого и нейтрального оттенков белого цвета, которые имитируют естественное освещение. При проведении работ использовали осветительные приборы российского производства", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что светодиоды включаются мгновенно, срок их службы составляет около 50 тысяч часов - это 12 лет непрерывной работы. При этом они безвредны для окружающей среды, просты в утилизации, позволяют на 30 процентов сократить потребление энергии и снизить нагрузку на электросети.