Рейтинг@Mail.ru
Живописный мост на северо-западе Москвы оборудовали подсветкой - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
20:16 30.04.2025 (обновлено: 20:19 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/most-2014487171.html
Живописный мост на северо-западе Москвы оборудовали подсветкой
Живописный мост на северо-западе Москвы оборудовали подсветкой - РИА Новости, 30.04.2025
Живописный мост на северо-западе Москвы оборудовали подсветкой
Специалисты Комплекса городского хозяйства оборудовали архитектурно-художественной подсветкой Живописный мост на северо-западе столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T20:16:00+03:00
2025-04-30T20:19:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014488070_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_95f4fe52070d5f4820557559bef4e778.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства оборудовали архитектурно-художественной подсветкой Живописный мост на северо-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Все главные столичные мосты оснащены архитектурно-художественной подсветкой, которая дает возможность подчеркнуть их архитектурные элементы и создать красивый визуальный образ сооружений. Оснастили подсветкой Живописный мост через Москву-реку, выполнили техприсоединение, и вечером уже можно полюбоваться новой подсветкой", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что проведены работы по монтажу осветительных приборов внутри и в основании вант сооружения. "Энергетики АО "ОЭК" смонтировали в общей сложности более 400 светодиодных осветительных приборов мощностью от 150 до 200 Ватт теплого и нейтрального оттенков белого цвета, которые имитируют естественное освещение. При проведении работ использовали осветительные приборы российского производства", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что светодиоды включаются мгновенно, срок их службы составляет около 50 тысяч часов - это 12 лет непрерывной работы. При этом они безвредны для окружающей среды, просты в утилизации, позволяют на 30 процентов сократить потребление энергии и снизить нагрузку на электросети.
https://realty.ria.ru/20250421/moskva-2012019038.html
https://ria.ru/20250301/moskva-2002454835.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014488070_113:0:1180:800_1920x0_80_0_0_04d918ace7f82ad929de2ad56e0f6427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
Живописный мост на северо-западе Москвы оборудовали подсветкой

Живописный мост в Москве оборудовали архитектурно-художественной подсветкой

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыЖивописный мост на северо-западе Москвы оборудовали архитектурно-художественной подсветкой
Живописный мост на северо-западе Москвы оборудовали архитектурно-художественной подсветкой - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Живописный мост на северо-западе Москвы оборудовали архитектурно-художественной подсветкой
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства оборудовали архитектурно-художественной подсветкой Живописный мост на северо-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Все главные столичные мосты оснащены архитектурно-художественной подсветкой, которая дает возможность подчеркнуть их архитектурные элементы и создать красивый визуальный образ сооружений. Оснастили подсветкой Живописный мост через Москву-реку, выполнили техприсоединение, и вечером уже можно полюбоваться новой подсветкой", - отметил Бирюков.
Промывка фасадов жилых домов после зимы - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Чистая работа: как обновляют Москву после зимы
21 апреля, 10:00
Заместитель мэра пояснил, что проведены работы по монтажу осветительных приборов внутри и в основании вант сооружения.
«
"Энергетики АО "ОЭК" смонтировали в общей сложности более 400 светодиодных осветительных приборов мощностью от 150 до 200 Ватт теплого и нейтрального оттенков белого цвета, которые имитируют естественное освещение. При проведении работ использовали осветительные приборы российского производства", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что светодиоды включаются мгновенно, срок их службы составляет около 50 тысяч часов - это 12 лет непрерывной работы. При этом они безвредны для окружающей среды, просты в утилизации, позволяют на 30 процентов сократить потребление энергии и снизить нагрузку на электросети.
Специалисты оснастили архитектурно-художественной подсветкой историческое здание в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Здание в центре Москвы оснастили архитектурно-художественной подсветкой
1 марта, 14:40
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковКапремонт в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала