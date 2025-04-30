https://ria.ru/20250430/most-2014487171.html

Живописный мост на северо-западе Москвы оборудовали подсветкой

Живописный мост на северо-западе Москвы оборудовали подсветкой - РИА Новости, 30.04.2025

Живописный мост на северо-западе Москвы оборудовали подсветкой

Специалисты Комплекса городского хозяйства оборудовали архитектурно-художественной подсветкой Живописный мост на северо-западе столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.04.2025

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства оборудовали архитектурно-художественной подсветкой Живописный мост на северо-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Все главные столичные мосты оснащены архитектурно-художественной подсветкой, которая дает возможность подчеркнуть их архитектурные элементы и создать красивый визуальный образ сооружений. Оснастили подсветкой Живописный мост через Москву-реку, выполнили техприсоединение, и вечером уже можно полюбоваться новой подсветкой", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что проведены работы по монтажу осветительных приборов внутри и в основании вант сооружения. "Энергетики АО "ОЭК" смонтировали в общей сложности более 400 светодиодных осветительных приборов мощностью от 150 до 200 Ватт теплого и нейтрального оттенков белого цвета, которые имитируют естественное освещение. При проведении работ использовали осветительные приборы российского производства", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что светодиоды включаются мгновенно, срок их службы составляет около 50 тысяч часов - это 12 лет непрерывной работы. При этом они безвредны для окружающей среды, просты в утилизации, позволяют на 30 процентов сократить потребление энергии и снизить нагрузку на электросети.

https://realty.ria.ru/20250421/moskva-2012019038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве