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Чекунков рассказал о перспективах строительства моста между Россией и КНДР - РИА Новости, 30.04.2025
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15:55 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/most-2014399883.html
Чекунков рассказал о перспективах строительства моста между Россией и КНДР
Чекунков рассказал о перспективах строительства моста между Россией и КНДР - РИА Новости, 30.04.2025
Чекунков рассказал о перспективах строительства моста между Россией и КНДР
Будущий автомобильный мост между Россией и КНДР через реку Туманная, строительству которого был дан старт в среду, будет способствовать развитию деловых связей... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:55:00+03:00
2025-04-30T15:55:00+03:00
россия
пхеньян
хасанский район
алексей чекунков
владимир путин
пак тхэ сон
в мире
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Будущий автомобильный мост между Россией и КНДР через реку Туманная, строительству которого был дан старт в среду, будет способствовать развитию деловых связей и росту туристического потока двух стран, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года приняли ряд двусторонних документов, в том числе соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная. В среду прошла церемония начала строительства автомобильного моста между двумя странами с участием председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона и премьера РФ Михаила Мишустина в режиме видеоконференцсвязи. "Приморье откроет возможности для наших народов ездить друг к другу в гости. Туристические перспективы. Хасанский район (Приморья – ред.) - это вообще наша "ривьера", это, по моему мнению, одно из самых красивых мест в России. И у соседей тоже очень красиво, есть богатые истории, интересные места. Я уверен, что и турпоток, и деловые связи будут расти", - сказал Чекунков в эфире телеканала "Россия 24". Общая длина мостового перехода (с подъездными дорогами) - 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста - один километр. Длина российской стороны составляет 424 метра, корейской - 581 метр. Ширина моста - 7 метров (две полосы движения). Ориентировочное время строительства - 1,5 года. Около мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска.
https://ria.ru/20250430/mishustin-2014290725.html
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россия, пхеньян, хасанский район, алексей чекунков, владимир путин, пак тхэ сон, в мире
Россия, Пхеньян, Хасанский район, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Пак Тхэ Сон, В мире
Чекунков рассказал о перспективах строительства моста между Россией и КНДР

Чекунков: мост между Россией и КНДР будет способствовать развитию деловых связей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР на космодроме Восточный
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР на космодроме Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Будущий автомобильный мост между Россией и КНДР через реку Туманная, строительству которого был дан старт в среду, будет способствовать развитию деловых связей и росту туристического потока двух стран, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года приняли ряд двусторонних документов, в том числе соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная. В среду прошла церемония начала строительства автомобильного моста между двумя странами с участием председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона и премьера РФ Михаила Мишустина в режиме видеоконференцсвязи.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции дал старт строительству автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае. 30 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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"Приморье откроет возможности для наших народов ездить друг к другу в гости. Туристические перспективы. Хасанский район (Приморья – ред.) - это вообще наша "ривьера", это, по моему мнению, одно из самых красивых мест в России. И у соседей тоже очень красиво, есть богатые истории, интересные места. Я уверен, что и турпоток, и деловые связи будут расти", - сказал Чекунков в эфире телеканала "Россия 24".
Общая длина мостового перехода (с подъездными дорогами) - 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста - один километр. Длина российской стороны составляет 424 метра, корейской - 581 метр. Ширина моста - 7 метров (две полосы движения). Ориентировочное время строительства - 1,5 года. Около мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска.
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РоссияПхеньянХасанский районАлексей ЧекунковВладимир ПутинПак Тхэ СонВ мире
 
 
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