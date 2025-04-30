https://ria.ru/20250430/moskva-2014459638.html

Экипаж патруля ЦОДД спас мужчину из воды Москвы-реки

Экипаж патруля ЦОДД спас мужчину из воды Москвы-реки - РИА Новости, 30.04.2025

Экипаж патруля ЦОДД спас мужчину из воды Москвы-реки

Экипаж водного патруля столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в среду спас мужчину из воды Москвы-реки, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:43:00+03:00

2025-04-30T18:43:00+03:00

2025-04-30T18:44:00+03:00

центр организации дорожного движения (цодд)

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014459251_279:0:1269:557_1920x0_80_0_0_6a30d7392e8e940f19fe2b985deb5cb9.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Экипаж водного патруля столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в среду спас мужчину из воды Москвы-реки, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Сегодня экипаж водного патруля ЦОДД спас мужчину, который оказался в Москве-реке. Во время патрулирования экипаж обнаружил в воде мужчину. Сотрудники оперативно подплыли к нему, вынули из воды и передали спасателям. Благодаря четкой и слаженной работе человек жив", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250430/shkolnik-2014313432.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центр организации дорожного движения (цодд), москва, происшествия