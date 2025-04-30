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Экипаж патруля ЦОДД спас мужчину из воды Москвы-реки
Экипаж патруля ЦОДД спас мужчину из воды Москвы-реки - РИА Новости, 30.04.2025
Экипаж патруля ЦОДД спас мужчину из воды Москвы-реки
Экипаж водного патруля столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в среду спас мужчину из воды Москвы-реки, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:43:00+03:00
2025-04-30T18:43:00+03:00
2025-04-30T18:44:00+03:00
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Экипаж водного патруля столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в среду спас мужчину из воды Москвы-реки, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Сегодня экипаж водного патруля ЦОДД спас мужчину, который оказался в Москве-реке. Во время патрулирования экипаж обнаружил в воде мужчину. Сотрудники оперативно подплыли к нему, вынули из воды и передали спасателям. Благодаря четкой и слаженной работе человек жив", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250430/shkolnik-2014313432.html
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центр организации дорожного движения (цодд), москва, происшествия
Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Москва, Происшествия
Экипаж патруля ЦОДД спас мужчину из воды Москвы-реки
Экипаж водного патруля московского ЦОДД спас мужчину из воды Москвы-реки