Рейтинг@Mail.ru
Экипаж патруля ЦОДД спас мужчину из воды Москвы-реки - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 30.04.2025 (обновлено: 18:44 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/moskva-2014459638.html
Экипаж патруля ЦОДД спас мужчину из воды Москвы-реки
Экипаж патруля ЦОДД спас мужчину из воды Москвы-реки - РИА Новости, 30.04.2025
Экипаж патруля ЦОДД спас мужчину из воды Москвы-реки
Экипаж водного патруля столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в среду спас мужчину из воды Москвы-реки, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:43:00+03:00
2025-04-30T18:44:00+03:00
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014459251_279:0:1269:557_1920x0_80_0_0_6a30d7392e8e940f19fe2b985deb5cb9.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Экипаж водного патруля столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в среду спас мужчину из воды Москвы-реки, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Сегодня экипаж водного патруля ЦОДД спас мужчину, который оказался в Москве-реке. Во время патрулирования экипаж обнаружил в воде мужчину. Сотрудники оперативно подплыли к нему, вынули из воды и передали спасателям. Благодаря четкой и слаженной работе человек жив", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250430/shkolnik-2014313432.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014459251_386:0:1269:662_1920x0_80_0_0_73cabc6d3b3d62ca25768144ee5d840b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центр организации дорожного движения (цодд), москва, происшествия
Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Москва, Происшествия
Экипаж патруля ЦОДД спас мужчину из воды Москвы-реки

Экипаж водного патруля московского ЦОДД спас мужчину из воды Москвы-реки

© Дептранс. Оперативно/TelegramЭкипаж водного патруля столичного Центра организации дорожного движения в среду спас мужчину из воды Москвы-реки
Экипаж водного патруля столичного Центра организации дорожного движения в среду спас мужчину из воды Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Дептранс. Оперативно/Telegram
Экипаж водного патруля столичного Центра организации дорожного движения в среду спас мужчину из воды Москвы-реки
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Экипаж водного патруля столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в среду спас мужчину из воды Москвы-реки, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Сегодня экипаж водного патруля ЦОДД спас мужчину, который оказался в Москве-реке. Во время патрулирования экипаж обнаружил в воде мужчину. Сотрудники оперативно подплыли к нему, вынули из воды и передали спасателям. Благодаря четкой и слаженной работе человек жив", - говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова наградила шестиклассника Амира Абачева, спасшего малыша, выпавшего из окна девятого этажа - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Подмосковье наградили школьника, который спас ребенка, выпавшего из окна
Вчера, 12:32
 
Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала