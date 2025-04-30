https://ria.ru/20250430/moskva-2014378408.html

В Новой Москве высадили порядка пяти тысяч саженцев лесных культур

В Новой Москве высадили порядка пяти тысяч саженцев лесных культур - РИА Новости, 30.04.2025

В Новой Москве высадили порядка пяти тысяч саженцев лесных культур

Автономная некоммерческая организация по развитию экологических и климатических проектов (АНО) "Древо жизни" высадила около 5 тысяч саженцев сосны и дуба... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:07:00+03:00

2025-04-30T15:07:00+03:00

2025-04-30T15:07:00+03:00

тинао

москва

природа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014359262_0:189:3068:1915_1920x0_80_0_0_33ec1338f54ae92bdb2c03add124fc82.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Автономная некоммерческая организация по развитию экологических и климатических проектов (АНО) "Древо жизни" высадила около 5 тысяч саженцев сосны и дуба высотой от полуметра на площади 2 гектаров 29 апреля в Новой Москве, сообщает пресс-служба организации. Проект реализуется в рамках соглашения между департаментом капитального ремонта города Москвы и АНО "Древо жизни". В 2025 году достигнуты договоренности о высадке более 75 тысяч деревьев, в 2026 – еще 120 тысяч на территории ТиНАО города Москвы. В рамках соглашения также предусмотрена возможность реализации лесоклиматического проекта. "Сегодня дан старт масштабному проекту по восстановлению зеленых насаждений на территории Москвы. Выражаем благодарность правительству Москвы за отклик на нашу инициативу и содействие в реализации проекта. Совместными усилиями подобраны участки общей площадью более 80 гектаров для проведения лесовосстановления в 2025-2026 годах, из них 31 гектар – в 2025 году. Отрадно видеть интерес местных жителей и волонтеров к нашей акции, будем также рады видеть всех неравнодушных к созданию и сохранению лесов на наших следующих акциях", – приводит пресс-служба слова генерального директора АНО "Древо жизни" Алексея Рудакова. 29 апреля на площади 2 гектаров высадили порядка 5 тысяч саженцев сосны и дуба. АНО "Древо жизни" обеспечит должный уход за насаждениями на протяжении следующих 3 лет, в этот период будет осуществляться регулярное наблюдение и контроль приживаемости с досаживанием новых саженцев по мере необходимости. Департаментом капитального ремонта города Москвы и АНО "Древо жизни" были обследованы более 150 гектаров, из них сформирован перечень из 22 участков общей площадью свыше 80 гектаров. Ранее на данных участках были проведены вырубки деревьев, поврежденных короедом-типографом. Подготовка почвы под посадку лесных культур проводилась механизированным способом путем нарезки борозд. В этом году "Древо жизни" планирует посадить деревья на площади более 30 гектаров и еще более 50 гектаров – в 2026 году, в итоге на более чем 80 гектарах появятся новые насаждения. В Новой Москве для высадки используются деревья основных лесообразующих пород – ель, сосна, дуб, лиственница. В рамках акции также высажены саженцы сосны и дуба. Увеличение площади зеленых территорий крайне важно в условиях густонаселенного мегаполиса, деревья являются природными фильтрами и регуляторами городского микроклимата. В акции активное участие приняли учащиеся московской школы № 2107. Их школе было решено подарить 100 саженцев – дети в этот же день высадили их на аллее, куда теперь школьники смогут приехать в любое время и проследить за судьбой высаженных растений. Специальным гостем мероприятия стала российская певица и блогер Мария Янковская, одна из исполнительниц хита "Сигма бой". "Сегодня мы все вместе приняли участие в высадке саженцев. Через несколько лет здесь появятся новые деревья – новая жизнь, символ надежды и заботы о природе. Чем больше мы посадим деревьев сегодня, тем чище будет воздух завтра. Мы, молодое поколение, должны помнить, что именно от нас зависит, каким будет мир, в котором мы будем жить. Вместе мы можем сохранить природу и сделать Москву лучше для всех!" – сказала Янковская, ее слова приводит пресс-служба. Руководитель проекта АНО "Древо жизни" Анастасия Кузнецова рассказала, что в связи с климатическими особенностями региона реализация проекта продолжится осенью, будет высажено более 70 тысяч сеянцев сосны, ели, дуба. К 1 сентября организацией будут разработаны проекты для всех участков, уже подготовлены участки для проведения работ. По возможности планируется также реализовать первый в Москве лесоклиматический проект. По ее словам, 1 гектар леса в среднем может поглотить до 4 тонн СО2-эквивалента в год, а высаженные сегодня лесные культуры соответственно около 8 тонн СО2-эквивалента в год или 120 тонн СО2-эквивалента в год за 15 лет реализации проекта. В начале апреля АНО "Древо жизни" также высадило 12 тысяч сосен в Шолоховском лесничестве Ростовской области на площади 3 гектаров, за ними также будет обеспечен регулярный уход.

https://realty.ria.ru/20250430/subbotnik-2014054891.html

тинао

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Новой Москве высадили порядка пяти тысяч саженцев лесных культур В Новой Москве высадили порядка пяти тысяч саженцев лесных культур 2025-04-30T15:07 true PT1M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тинао, москва, природа