https://ria.ru/20250430/moskva-2014352408.html

Причал "Парк Фили" в Москве возобновит работу

Причал "Парк Фили" в Москве возобновит работу - РИА Новости, 30.04.2025

Причал "Парк Фили" в Москве возобновит работу

Причал "Парк Фили" на первом маршруте электротранспорта возобновит работу в Москве с 1 мая, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:12:00+03:00

2025-04-30T14:12:00+03:00

2025-04-30T14:12:00+03:00

общество

москва

сергей собянин

максим ликсутов

петр бирюков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Причал "Парк Фили" на первом маршруте электротранспорта возобновит работу в Москве с 1 мая, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. "После реконструкции набережной открываем причал "Парк Фили" на маршруте… причал заработает с 1 мая", - говорится в сообщении. Отмечается, что в день открытия причала москвичи и гости столицы смогут присоединиться к праздничным мероприятиям в парке "Фили". "Причал "Парк Фили" — один из самых востребованных. С его появлением москвичи и гости столицы могут быстро и удобно добраться до одноименного парка. Мы продолжим развивать самый инновационный вид городского транспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", — приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова. Как ранее сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, специалисты комплекса городского хозяйства планировали провести капитальный ремонт пассажирского причала "Фили". В рамках проекта планировалось восстановить бетонную поверхность стенок причала, провести ремонт швов, заменить существующее покрытие площадки и отбойные устройства, обновить лестничные сходы. Сооружение с момента ввода в эксплуатацию в 1974 году ни разу капитально не ремонтировали.

https://ria.ru/20250430/moskva-2014270342.html

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общество, москва, сергей собянин, максим ликсутов , петр бирюков