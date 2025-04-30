Рейтинг@Mail.ru
Причал "Парк Фили" в Москве возобновит работу - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/moskva-2014352408.html
Причал "Парк Фили" в Москве возобновит работу
Причал "Парк Фили" в Москве возобновит работу - РИА Новости, 30.04.2025
Причал "Парк Фили" в Москве возобновит работу
Причал "Парк Фили" на первом маршруте электротранспорта возобновит работу в Москве с 1 мая, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:12:00+03:00
2025-04-30T14:12:00+03:00
общество
москва
сергей собянин
максим ликсутов
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939662179_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_5052c3a62585a037bdc49d71c09cb7fb.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Причал "Парк Фили" на первом маршруте электротранспорта возобновит работу в Москве с 1 мая, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. "После реконструкции набережной открываем причал "Парк Фили" на маршруте… причал заработает с 1 мая", - говорится в сообщении. Отмечается, что в день открытия причала москвичи и гости столицы смогут присоединиться к праздничным мероприятиям в парке "Фили". "Причал "Парк Фили" — один из самых востребованных. С его появлением москвичи и гости столицы могут быстро и удобно добраться до одноименного парка. Мы продолжим развивать самый инновационный вид городского транспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", — приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова. Как ранее сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, специалисты комплекса городского хозяйства планировали провести капитальный ремонт пассажирского причала "Фили". В рамках проекта планировалось восстановить бетонную поверхность стенок причала, провести ремонт швов, заменить существующее покрытие площадки и отбойные устройства, обновить лестничные сходы. Сооружение с момента ввода в эксплуатацию в 1974 году ни разу капитально не ремонтировали.
https://ria.ru/20250430/moskva-2014270342.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939662179_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_201e34936c5afe9259c267a6b1ac7f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, сергей собянин, максим ликсутов , петр бирюков
Общество, Москва, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Петр Бирюков
Причал "Парк Фили" в Москве возобновит работу

Причал "Парк Фили" на первом маршруте электротранспорта заработает с 1 мая

© РИА Новости / Ольга Головко | Перейти в медиабанкНабережная в Москве
Набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Ольга Головко
Перейти в медиабанк
Набережная в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Причал "Парк Фили" на первом маршруте электротранспорта возобновит работу в Москве с 1 мая, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
"После реконструкции набережной открываем причал "Парк Фили" на маршруте… причал заработает с 1 мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в день открытия причала москвичи и гости столицы смогут присоединиться к праздничным мероприятиям в парке "Фили".
"Причал "Парк Фили" — один из самых востребованных. С его появлением москвичи и гости столицы могут быстро и удобно добраться до одноименного парка. Мы продолжим развивать самый инновационный вид городского транспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", — приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Как ранее сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, специалисты комплекса городского хозяйства планировали провести капитальный ремонт пассажирского причала "Фили". В рамках проекта планировалось восстановить бетонную поверхность стенок причала, провести ремонт швов, заменить существующее покрытие площадки и отбойные устройства, обновить лестничные сходы. Сооружение с момента ввода в эксплуатацию в 1974 году ни разу капитально не ремонтировали.
Каширский транспортный тоннель капитально отремонтируют на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Каширский транспортный тоннель капитально отремонтируют на юге Москвы
Вчера, 10:32
 
ОбществоМоскваСергей СобянинМаксим ЛиксутовПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала