https://ria.ru/20250430/moskva-2014335531.html

В Москве запустят тематическую электричку к 80-летию Победы

В Москве запустят тематическую электричку к 80-летию Победы - РИА Новости, 30.04.2025

В Москве запустят тематическую электричку к 80-летию Победы

Тематическая электричка к 80-летию Великой Победы, посвященная подвигу транспортников во времена Великой Отечественной войны (ВОВ), будет курсировать в... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:24:00+03:00

2025-04-30T13:24:00+03:00

2025-04-30T13:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

апрелевка

центральная пригородная пассажирская компания

московские центральные диаметры (мцд)

москва

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Тематическая электричка к 80-летию Великой Победы, посвященная подвигу транспортников во времена Великой Отечественной войны (ВОВ), будет курсировать в московском регионе, передает корреспондент РИА Новости. Состав презентовал в среду крупнейший в России пригородный перевозчик "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК). Компания также работает на Московских центральных диаметрах (МЦД). "К 80-летию Великой Победы ЦППК подготовила и оформила тематический поезд серии ЭП2ДМ, посвященный подвигу работников транспортной отрасли во времена Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении компании. Состав оформлен снаружи и внутри. В салоне поезда размещена информация о роли работников транспортной отрасли в приближении Великой Победы и их труде во время войны. "Транспорт под ударом врага. Советская транспортная инфраструктура представляла особую стратегическую важность, из-за чего стала одной из ключевых мишеней врага. Только за первые полгода нацисты совершили около шести тысяч авиационных налетов на железнодорожные пути, сбросив более 46 тысяч бомб и разрушив сотни километров дорог. Но ни беспрестанные бомбежки, ни разрушения не остановили работу транспорта - железнодорожники снова и снова устраняли повреждения, и эшелоны продолжали двигаться к фронту", - говорится на одном из плакатов. Есть информация, посвященная, например, авиаторам. "Ценой собственной жизни. В 1944 году авиатор Александр Мамкин вызвался эвакуировать группу воспитанников Полоцкого детского дома за линию фронта. Уже на обратном пути самолет Мамкина был подбит, а сам летчик получил осколочное в голову. Раненый и охваченный огнем, он пошел наперекор инструкциям и отказался эвакуироваться. Герой не отпускал штурвал до последнего - пока не нашел подходящую площадку и не посадил самолет. Этот полет стал для него последним - ценой своей жизни Александр Мамкин спас всех детей", - написано в информации. Тематический состав будет курсировать между Апрелевкой и Захарово и на МЦД 4 (D4), уточнил журналистам замгендиректора – директор по обеспечению перевозочной деятельности ЦППК Олег Ульянов. По его словам, поезд отправится в первый рейс в ближайшее время.

https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html

https://ria.ru/20250407/moskva-2009738051.html

https://ria.ru/20250416/pobeda-2011611459.html

россия

апрелевка

москва

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