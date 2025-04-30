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Модернизация Каширского шоссе завершится к концу 2026 года - РИА Новости, 30.04.2025
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12:49 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/moskva-2014321130.html
Модернизация Каширского шоссе завершится к концу 2026 года
Модернизация Каширского шоссе завершится к концу 2026 года - РИА Новости, 30.04.2025
Модернизация Каширского шоссе завершится к концу 2026 года
Модернизация Каширского шоссе завершится к концу 2026 года, ведется строительство разворотных петель, путепроводов, расширение полос, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:49:00+03:00
2025-04-30T12:49:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Модернизация Каширского шоссе завершится к концу 2026 года, ведется строительство разворотных петель, путепроводов, расширение полос, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Каширка хорошо всем известна – это и аэропорт Домодедово, и индустриальные парки, и большие населенные пункты, которые развиваются. Наша задача – грамотно развязать здесь все транспортные потоки. Два дня назад мы открыли развязку между Каширским и Володарским шоссе, что позволит быстрее ехать, как в сторону области, так и обратно. К концу 2026 года мы полностью модернизируем четырехкилометровый участок Каширского шоссе – сделаем разворотные петли, построим путепроводы, расширим полосы, организуем современный выезд из Видного", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора региона. Согласно сообщению, после завершения реконструкции пропускная способность Каширского шоссе увеличится на 25–30%. Время в пути по направлению в Москву и обратно уменьшится в среднем на 20 минут. Перемены почувствуют более 300 тысяч жителей Ленинского городского округа. Каширское шоссе расширяют до 6-8 полос. Масштабные работы разбиты на четыре этапа. В мае 2023 года был сдан съезд с Володарского шоссе на А-105. Это улучшило дорожную ситуацию для жителей населенных пунктов Володарка, Апаринки и Петровский, добираться в столицу стало гораздо быстрее. В конце 2024 года открыли разворотную эстакаду между Каширским шоссе и А-105 в районе деревни Апаринки. Водители на пути в Москву стали экономить порядка 10 минут. В начале текущей недели было завершено строительство многоуровневой транспортной развязки. Она обеспечила свободный проезд с Каширского на Володарское шоссе.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), андрей воробьев, домодедово (аэропорт)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт)
Модернизация Каширского шоссе завершится к концу 2026 года

Воробьев: модернизация Каширского шоссе завершится к концу 2026 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкУкладка асфальта
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Модернизация Каширского шоссе завершится к концу 2026 года, ведется строительство разворотных петель, путепроводов, расширение полос, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Каширка хорошо всем известна – это и аэропорт Домодедово, и индустриальные парки, и большие населенные пункты, которые развиваются. Наша задача – грамотно развязать здесь все транспортные потоки. Два дня назад мы открыли развязку между Каширским и Володарским шоссе, что позволит быстрее ехать, как в сторону области, так и обратно. К концу 2026 года мы полностью модернизируем четырехкилометровый участок Каширского шоссе – сделаем разворотные петли, построим путепроводы, расширим полосы, организуем современный выезд из Видного", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора региона.
Согласно сообщению, после завершения реконструкции пропускная способность Каширского шоссе увеличится на 25–30%. Время в пути по направлению в Москву и обратно уменьшится в среднем на 20 минут. Перемены почувствуют более 300 тысяч жителей Ленинского городского округа.
Каширское шоссе расширяют до 6-8 полос. Масштабные работы разбиты на четыре этапа. В мае 2023 года был сдан съезд с Володарского шоссе на А-105. Это улучшило дорожную ситуацию для жителей населенных пунктов Володарка, Апаринки и Петровский, добираться в столицу стало гораздо быстрее. В конце 2024 года открыли разворотную эстакаду между Каширским шоссе и А-105 в районе деревни Апаринки. Водители на пути в Москву стали экономить порядка 10 минут. В начале текущей недели было завершено строительство многоуровневой транспортной развязки. Она обеспечила свободный проезд с Каширского на Володарское шоссе.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевДомодедово (аэропорт)
 
 
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