https://ria.ru/20250430/moskva-2014270342.html

Каширский транспортный тоннель капитально отремонтируют на юге Москвы

Каширский транспортный тоннель капитально отремонтируют на юге Москвы - РИА Новости, 30.04.2025

Каширский транспортный тоннель капитально отремонтируют на юге Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Каширского транспортного тоннеля на юге столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T10:32:00+03:00

2025-04-30T10:32:00+03:00

2025-04-30T10:32:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Каширского транспортного тоннеля на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. До конца июня этого (2025 - ред.) года проведем капитальный ремонт Каширского транспортного тоннеля, расположенного на развилке Каширского и Варшавского шоссе", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что ремонт проходит без полного закрытия сооружения, вводятся поэтапные ограничения. "В рамках проекта выполним высокотехнологичные работы по восстановлению целостности стен и потолков тоннеля, замене старой облицовки на металлокерамическую, обновлению систем пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, вентиляции, заменим деформационные швы. В ремонте задействованы около 30 специалистов ГБУ "Гормост" и 65 единиц спецтехники", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 14 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

https://ria.ru/20250429/spasateli-2014150915.html

https://ria.ru/20250228/moskva-2002190699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, гормост