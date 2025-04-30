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Каширский транспортный тоннель капитально отремонтируют на юге Москвы - РИА Новости, 30.04.2025
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Каширский транспортный тоннель капитально отремонтируют на юге Москвы
Каширский транспортный тоннель капитально отремонтируют на юге Москвы - РИА Новости, 30.04.2025
Каширский транспортный тоннель капитально отремонтируют на юге Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Каширского транспортного тоннеля на юге столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:32:00+03:00
2025-04-30T10:32:00+03:00
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петр бирюков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Каширского транспортного тоннеля на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. До конца июня этого (2025 - ред.) года проведем капитальный ремонт Каширского транспортного тоннеля, расположенного на развилке Каширского и Варшавского шоссе", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что ремонт проходит без полного закрытия сооружения, вводятся поэтапные ограничения. "В рамках проекта выполним высокотехнологичные работы по восстановлению целостности стен и потолков тоннеля, замене старой облицовки на металлокерамическую, обновлению систем пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, вентиляции, заменим деформационные швы. В ремонте задействованы около 30 специалистов ГБУ "Гормост" и 65 единиц спецтехники", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 14 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
https://ria.ru/20250429/spasateli-2014150915.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, гормост
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Гормост
Каширский транспортный тоннель капитально отремонтируют на юге Москвы

Заммэра Бирюков: на юге Москвы начали капремонт Каширского транспортного тоннеля

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramКаширский транспортный тоннель капитально отремонтируют на юге Москвы
Каширский транспортный тоннель капитально отремонтируют на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Каширского транспортного тоннеля на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. До конца июня этого (2025 - ред.) года проведем капитальный ремонт Каширского транспортного тоннеля, расположенного на развилке Каширского и Варшавского шоссе", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что ремонт проходит без полного закрытия сооружения, вводятся поэтапные ограничения.
"В рамках проекта выполним высокотехнологичные работы по восстановлению целостности стен и потолков тоннеля, замене старой облицовки на металлокерамическую, обновлению систем пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, вентиляции, заменим деформационные швы. В ремонте задействованы около 30 специалистов ГБУ "Гормост" и 65 единиц спецтехники", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 14 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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