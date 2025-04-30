https://ria.ru/20250430/moskva-2014264437.html
На севере Москвы произошло ДТП с участием автобусов
На севере Москвы произошло ДТП с участием автобусов - РИА Новости, 30.04.2025
На севере Москвы произошло ДТП с участием автобусов
Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и автобуса произошло на севере Москвы в среду, пострадал пассажир, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:17:00+03:00
2025-04-30T10:17:00+03:00
2025-04-30T10:17:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и автобуса произошло на севере Москвы в среду, пострадал пассажир, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 8.19 на Кронштадтском бульваре, у дома 3с13, произошло ДТП с участием автомобиля и автобусов маршрутов 594 и 65. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение. В результате ДТП в автобусе пострадал пассажир, ему оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20250429/moskva-2014106249.html
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происшествия, москва, мосгортранс
Происшествия, Москва, Мосгортранс
На севере Москвы произошло ДТП с участием автобусов
На севере Москвы произошло ДТП с участием автобусов, пострадал пассажир
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и автобуса произошло на севере Москвы в среду, пострадал пассажир, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
"Сегодня около 8.19 на Кронштадтском бульваре, у дома 3с13, произошло ДТП с участием автомобиля и автобусов маршрутов 594 и 65. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение. В результате ДТП в автобусе пострадал пассажир, ему оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.