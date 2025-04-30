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В Москве врачи спасли пациента с поражением сердечного клапана - РИА Новости, 30.04.2025
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09:14 30.04.2025 (обновлено: 13:07 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/moskva-2014250238.html
В Москве врачи спасли пациента с поражением сердечного клапана
В Москве врачи спасли пациента с поражением сердечного клапана - РИА Новости, 30.04.2025
В Москве врачи спасли пациента с поражением сердечного клапана
Врачи московской больницы имени Филатова спасли пациента с поражением трехстворчатого клапана сердца, сообщила журналистам заместитель мэра Анастасия Ракова. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T09:14:00+03:00
2025-04-30T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Врачи московской больницы имени Филатова спасли пациента с поражением трехстворчатого клапана сердца, сообщила журналистам заместитель мэра Анастасия Ракова. "В Москве уделяется большое внимание повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи, в частности в сфере сердечно-сосудистых заболеваний. Так, специалисты городской клинической больницы №15 имени Филатова впервые в Москве провели высокотехнологичную операцию по эндопротезированию трехстворчатого сердечного клапана", — рассказала она. По словам заммэра, несколько лет назад пациент уже перенес радикальное вмешательство по замене клапана, но со временем протез износился и потребовалась срочная операция. Врачи решили воспользоваться малоинвазивным методом для того, чтобы снизить риск осложнений и нагрузку на организм. Операция прошла успешно, состояние пациента заметно улучшилось, отметила Ракова. Его перевели из реанимации в палату кардиохирургического отделения.
https://ria.ru/20250410/moskva-2010523106.html
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общество, москва, анастасия ракова , здоровье
Хорошие новости, Общество, Москва, Анастасия Ракова , Здоровье
В Москве врачи спасли пациента с поражением сердечного клапана

Московские врачи спасли пациента с поражением трехстворчатого клапана сердца

© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыВрачи столичной больницы имени Филатова провели высокотехнологичную операцию по эндопротезированию трехстворчатого сердечного клапана
Врачи столичной больницы имени Филатова провели высокотехнологичную операцию по эндопротезированию трехстворчатого сердечного клапана - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Врачи столичной больницы имени Филатова провели высокотехнологичную операцию по эндопротезированию трехстворчатого сердечного клапана
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Врачи московской больницы имени Филатова спасли пациента с поражением трехстворчатого клапана сердца, сообщила журналистам заместитель мэра Анастасия Ракова.
Москве уделяется большое внимание повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи, в частности в сфере сердечно-сосудистых заболеваний. Так, специалисты городской клинической больницы №15 имени Филатова впервые в Москве провели высокотехнологичную операцию по эндопротезированию трехстворчатого сердечного клапана", — рассказала она.
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По словам заммэра, несколько лет назад пациент уже перенес радикальное вмешательство по замене клапана, но со временем протез износился и потребовалась срочная операция. Врачи решили воспользоваться малоинвазивным методом для того, чтобы снизить риск осложнений и нагрузку на организм.
Операция прошла успешно, состояние пациента заметно улучшилось, отметила Ракова. Его перевели из реанимации в палату кардиохирургического отделения.
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