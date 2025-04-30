https://ria.ru/20250430/moshenniki-2014395700.html

"АвтоВАЗ" предупредил владельцев Lada о мошенниках

"АвтоВАЗ" предупредил владельцев Lada о мошенниках - РИА Новости, 30.04.2025

"АвтоВАЗ" предупредил владельцев Lada о мошенниках

АО "АвтоВАЗ" на фоне появления в даркнете информации о персональных данных свыше 32 тысяч владельцев Lada предупреждает всех автомобилистов о возможных... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:44:00+03:00

2025-04-30T15:44:00+03:00

2025-04-30T15:44:00+03:00

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автоваз

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мошенники

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. АО "АвтоВАЗ" на фоне появления в даркнете информации о персональных данных свыше 32 тысяч владельцев Lada предупреждает всех автомобилистов о возможных сообщениях от мошенников, сообщила компания. По информации автопроизводителя, в апреле 2025 года в закрытом интернет-ресурсе, где происходит обмен украденными файлами, был обнаружен файл, содержащий список из более 32 тысяч владельцев Lada с персональными данными (мобильный телефон, VIN-номер, модель, а также анализ присутствия указанных телефонных номеров в мессенджерах). "В связи с полученной информацией служба безопасности АО "АвтоВАЗ" предполагает возможные мошеннические действия и рекомендует владельцам автомобилей Lada всех годов выпуска критически относиться к внезапным сообщениям от неизвестных адресатов, которые могут в ближайшее время маскироваться под "представителей" "АвтоВАЗа", дилерской сети Lada и иных якобы взаимосвязанных с компанией организаций", - говорится в сообщении. Служба безопасности АО "АвтоВАЗ" сделала вывод о том, что личные данные владельцев 32 тысяч автомобилей Lada были собраны из неизвестных альтернативных источников. В компании предположили, что информация была собрана по частным объявлениям о продаже машин. "Системы учета и хранения данных АО "АвтоВАЗ" ведутся в других форматах и полностью защищены от нелегального доступа", - добавил производитель. В пресс-службе рекомендовали в случае поступления обращений с неочевидными просьбами, связанными с автомобилями Lada, или при возникновении иных сомнений обращаться на горячую линию Lada или в ближайшие официальные дилерские центры.

https://ria.ru/20250430/fsb-2014238823.html

https://ria.ru/20250406/moshennichestvo-2009665494.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, автоваз, lada vesta, происшествия, мошенники