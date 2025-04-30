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В Мордовии девять человек осуждены за организацию незаконной миграции
В Мордовии девять человек осуждены за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 30.04.2025
В Мордовии девять человек осуждены за организацию незаконной миграции
Группе из девяти человек вынесли приговор за организацию незаконной миграции на территории Мордовии и Ульяновской области, сообщило журналистам управление ФСБ... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:43:00+03:00
2025-04-30T13:43:00+03:00
2025-04-30T13:43:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Группе из девяти человек вынесли приговор за организацию незаконной миграции на территории Мордовии и Ульяновской области, сообщило журналистам управление ФСБ по Мордовии. Установлено, что девять членов преступной группы находили мигрантов из стран Центральной Азии, не владеющих русским языком, и за вознаграждение оформляли им поддельные сертификаты о прохождении экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. На основании этих документов иностранцы незаконно получали патенты на работу и проживание на территории России. Трое из них были трудоустроены на одном из перерабатывающих предприятий региона. Было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). "Суд признал подсудимых виновными. Шестерым фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет до четырех лет шести месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, а трем осужденным – условное лишение свободы. Кроме того, всем участникам преступной группы назначены штрафы в размере от 70 тысяч до 200 тысяч рублей, а также конфисковано имущество, нажитое преступным путём", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, ульяновская область, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ульяновская область, Центральная Азия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Мордовии девять человек осуждены за организацию незаконной миграции
ФСБ: в Мордовии девять человек осуждены за организацию незаконной миграции