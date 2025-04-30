https://ria.ru/20250430/mordovija-2014341744.html

В Мордовии девять человек осуждены за организацию незаконной миграции

В Мордовии девять человек осуждены за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 30.04.2025

В Мордовии девять человек осуждены за организацию незаконной миграции

Группе из девяти человек вынесли приговор за организацию незаконной миграции на территории Мордовии и Ульяновской области, сообщило журналистам управление ФСБ... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:43:00+03:00

2025-04-30T13:43:00+03:00

2025-04-30T13:43:00+03:00

происшествия

россия

ульяновская область

центральная азия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40840/15/408401544_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_5238fea0df4ea2e61bfe271cbd3b302a.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Группе из девяти человек вынесли приговор за организацию незаконной миграции на территории Мордовии и Ульяновской области, сообщило журналистам управление ФСБ по Мордовии. Установлено, что девять членов преступной группы находили мигрантов из стран Центральной Азии, не владеющих русским языком, и за вознаграждение оформляли им поддельные сертификаты о прохождении экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. На основании этих документов иностранцы незаконно получали патенты на работу и проживание на территории России. Трое из них были трудоустроены на одном из перерабатывающих предприятий региона. Было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). "Суд признал подсудимых виновными. Шестерым фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет до четырех лет шести месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, а трем осужденным – условное лишение свободы. Кроме того, всем участникам преступной группы назначены штрафы в размере от 70 тысяч до 200 тысяч рублей, а также конфисковано имущество, нажитое преступным путём", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250425/delo-2013446279.html

россия

ульяновская область

центральная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ульяновская область, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)